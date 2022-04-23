TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun Neden Yok? Akça Hatun Öldü Mü?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Başladığı günden itibaren TRT ekranlarında reyting rekorları kıran yapımlardan birisi olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde sezon finali yapılmadan ayrılıklar yaşanacak. Dizide ayrılıkların peş peşe gelmesi ile birlikte Fahriye Evcen'in de diziden ayrılması gündemde yer alan konular arasında.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in yer aldığı dizi kısa süre içerisinde reytinglerde önemli bir başarı elde etti. Fahriye Evcen'in ise yakın zamanda doğurduğu çocuğu ile daha fazla ilgilenmek istemesi ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte farklı bir proje devam etmek istemediği bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun öldü mü merak ediliyor. İşte detaylar gursesgazetesi.com

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU AKÇA HATUN ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyadan yaptığı bu iddiaya göre, 27. bölümde sezon finali yapacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun’u oynayan Fahriye Evcen, diziden ayrılacak.

Bir sonraki sezonda projede yer almayacağı şeklinde kulis haberleri konuşulmakta. Akli Film imzalı diziden oyuncunun rolünün bitmesi nedeniyle ayrılacağı konuşulmakta. Fahriye Evcen’in, yapımcı ile bir sezonluk anlaşma yaptığı şeklinde bazı duyumlara da yer veriliyor iddialarda.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİ KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİ OYUNCULARI