Türkiye'nin genç yükselen sanatçısı Aleyna Tilki, 15 Nisan'da yayınladığı yeni şarkı kısa süre içerisinde Youtube Trendleri'ne girdi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması sonrasında ünlenen ve yaptığı şarkılar ile tüm Türkiye tarafından tanınan Aleyna Tilki uzun zaman sonra 15 Nisan'da yeni şarkısı ile dijital platformlara geri döndü. Yeni müziği ile şimdiden 1 gün dolmadan 2,5 milyon izlenmeyi geçen Aleyna Tilki'nin Take It Or Leave şarkı sözleri, türkçe anlamı nedir merak ediliyor.

Pop-Punk tarzındaki Take It Or Leave It’in video klibi, Aleyna Tilki’nin genel yönetmenliği ve Onur Sarsıcı’nın yönetmenliği ile 2 günde çekildi. Bir ev partisinin samimi enerjisinin yansıdığı klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Videoda Aleyna’nın Yetenek Sizsiniz’de sahne aldığı rock grubu, yakın arkadaşları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yanıt veren hayranları da yer aldı. Bu video klibi çekerken amatör ruhunu profesyonel vizyonuna yansıtmak için azami çaba gösteren Aleyna, yeni tarzının adını “Juicy Punk” olarak adlandırdı.

Take It Or Leave Türkçe Çevirisi

Gecenin ortasında uykumdan uyanıyorum

Yönümü hepten kaybediyorum

Yaşamalı mıyım ölmeli mi?

İşler zorlaştığında ‘sorun yok’ demeyecek misin bana

Ha-ah, ha-ah, ha

Aşkı hissdebilmek için denemeler yapıp duruyorum

Kolaysa söyle bana neden öylece göğe yükselemiyorum?

Mantığımla hareket etmeye çalışıyorum

Ama söylemesi yapmasında çok daha kolay geliyor

Ve diyorum ki, Ha-ah, ha-ah, ha

Benim için anlamak bazen gerçekten çok zor oluyor

Biliyorum, bazen biraz delirebiliyorum

Ama kötü olmadan iyiyede sahip olamazsın

Ağlarken dans edebilirim

Sana bir yalan daha söyleyebilirim

Benim doğruluğumda bu işte

Beni ya böyle kabul et yada git

Önce sevişişyor sonra kavga ediyoruz

Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır

Benim doğruluğumda bu işte

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Gökkuşağında oturuyor semada yaşıyorum

İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor

Her şey mükemmel değilse bile en azında iyi olma şansı var

Ve diyorum ki, Ha-ah, ha-ah, ha

Benim için anlamak bazen gerçekten çok zor oluyor

Biliyorum, bazen biraz delirebiliyorum

Ama kötü olmadan iyiyede sahip olamazsın

Ağlarken dans edebilirim

Sana bir yalan daha söyleyebilirim

Benim doğruluğumda bu işte

Beni ya böyle kabul et yada git

Önce sevişişyor sonra kavga ediyoruz

Karanlığın olduğu yerde ışıkta d vardır

Benim doğruluğumda bu işte

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum

Beni ya böyle kabul et yada git

Take It Or Leave Şarkı Sözleri

I’ve been waking up now in the middle of the night

Losing all direction, should I live or should I die?

When did it get so hard? Won’t you tell me that it’s fine?

Ha-ah, ha-ah, ha

I’ve been doing shots just so that I can feel the love

Tell me if it’s easy, why can’t I can just rise above?

I’m just trying to make sense but it’s easier said than done

Saying “Ah-ah, ah-ah, ah”

And it’s hard sometimes for me to understand

I know somedays I can get a little mad

But you can’t have the good without the bad

Oh, oh

I can dance when I cry, I can tell you a lie

It’s my truth, you can take it or leavе it

We make love thеn we fight

Where there’s dark there is light

It’s my truth, you can take it or leave it

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

I’m here on the rainbow, I’ve been living in the sky

There’s so much that I want but I’m running out of time

If everything ain’t perfect, chances are that you’re just fine

Saying “Ah-ah, ah-ah, ah”

And it’s hard sometimes for me to understand

I know somedays I can get a little mad

But you can’t have the good without the bad

Oh, oh

I can dance when I cry, I can tell you a lie

It’s my truth, you can take it or leave it

We make love then we fight

Where there’s dark there is light

It’s my truth, you can take it or leave it

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it

I am who I am, who I am who I am now

You can take it or leave it

I am who I am, who I am, who I am now

You can take it or leave it