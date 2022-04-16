Türkiye'nin genç yükselen sanatçısı Aleyna Tilki, 15 Nisan'da yayınladığı yeni şarkı kısa süre içerisinde Youtube Trendleri'ne girdi. Aleyna Tilki - Take It Or Leave It Sözleri! Take It Or Leave Şarkısı Türkçe Anlamı
Türkiye'nin genç yükselen sanatçısı Aleyna Tilki, 15 Nisan'da yayınladığı yeni şarkı kısa süre içerisinde Youtube Trendleri'ne girdi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması sonrasında ünlenen ve yaptığı şarkılar ile tüm Türkiye tarafından tanınan Aleyna Tilki uzun zaman sonra 15 Nisan'da yeni şarkısı ile dijital platformlara geri döndü. Yeni müziği ile şimdiden 1 gün dolmadan 2,5 milyon izlenmeyi geçen Aleyna Tilki'nin Take It Or Leave şarkı sözleri, türkçe anlamı nedir merak ediliyor.
Pop-Punk tarzındaki Take It Or Leave It’in video klibi, Aleyna Tilki’nin genel yönetmenliği ve Onur Sarsıcı’nın yönetmenliği ile 2 günde çekildi. Bir ev partisinin samimi enerjisinin yansıdığı klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Videoda Aleyna’nın Yetenek Sizsiniz’de sahne aldığı rock grubu, yakın arkadaşları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yanıt veren hayranları da yer aldı. Bu video klibi çekerken amatör ruhunu profesyonel vizyonuna yansıtmak için azami çaba gösteren Aleyna, yeni tarzının adını “Juicy Punk” olarak adlandırdı.
Take It Or Leave Türkçe Çevirisi
Gecenin ortasında uykumdan uyanıyorum
Yönümü hepten kaybediyorum
Yaşamalı mıyım ölmeli mi?
İşler zorlaştığında ‘sorun yok’ demeyecek misin bana
Ha-ah, ha-ah, ha
Aşkı hissdebilmek için denemeler yapıp duruyorum
Kolaysa söyle bana neden öylece göğe yükselemiyorum?
Mantığımla hareket etmeye çalışıyorum
Ama söylemesi yapmasında çok daha kolay geliyor
Ve diyorum ki, Ha-ah, ha-ah, ha
Benim için anlamak bazen gerçekten çok zor oluyor
Biliyorum, bazen biraz delirebiliyorum
Ama kötü olmadan iyiyede sahip olamazsın
Ağlarken dans edebilirim
Sana bir yalan daha söyleyebilirim
Benim doğruluğumda bu işte
Beni ya böyle kabul et yada git
Önce sevişişyor sonra kavga ediyoruz
Karanlığın olduğu yerde ışık da vardır
Benim doğruluğumda bu işte
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Gökkuşağında oturuyor semada yaşıyorum
İstediğim çok şey var ama zamanım tükeniyor
Her şey mükemmel değilse bile en azında iyi olma şansı var
Ve diyorum ki, Ha-ah, ha-ah, ha
Benim için anlamak bazen gerçekten çok zor oluyor
Biliyorum, bazen biraz delirebiliyorum
Ama kötü olmadan iyiyede sahip olamazsın
Ağlarken dans edebilirim
Sana bir yalan daha söyleyebilirim
Benim doğruluğumda bu işte
Beni ya böyle kabul et yada git
Önce sevişişyor sonra kavga ediyoruz
Karanlığın olduğu yerde ışıkta d vardır
Benim doğruluğumda bu işte
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Ben kimsem oyum, ben kimsem oyum
Beni ya böyle kabul et yada git
Take It Or Leave Şarkı Sözleri
I’ve been waking up now in the middle of the night
Losing all direction, should I live or should I die?
When did it get so hard? Won’t you tell me that it’s fine?
Ha-ah, ha-ah, ha
I’ve been doing shots just so that I can feel the love
Tell me if it’s easy, why can’t I can just rise above?
I’m just trying to make sense but it’s easier said than done
Saying “Ah-ah, ah-ah, ah”
And it’s hard sometimes for me to understand
I know somedays I can get a little mad
But you can’t have the good without the bad
Oh, oh
I can dance when I cry, I can tell you a lie
It’s my truth, you can take it or leavе it
We make love thеn we fight
Where there’s dark there is light
It’s my truth, you can take it or leave it
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
I’m here on the rainbow, I’ve been living in the sky
There’s so much that I want but I’m running out of time
If everything ain’t perfect, chances are that you’re just fine
Saying “Ah-ah, ah-ah, ah”
And it’s hard sometimes for me to understand
I know somedays I can get a little mad
But you can’t have the good without the bad
Oh, oh
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I can dance when I cry, I can tell you a lie
It’s my truth, you can take it or leave it
We make love then we fight
Where there’s dark there is light
It’s my truth, you can take it or leave it
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it
I am who I am, who I am who I am now
You can take it or leave it
I am who I am, who I am, who I am now
You can take it or leave it