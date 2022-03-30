Ülkemizin ilk faizsiz bankası olma unvanına sahip olan Albaraka Türk, 100.000 TL konut kredisinde kâr oranlarını revize etti. Faizsiz konut kredisi çekmek isteyenlerin uğrak noktası Albaraka Türk, bu yeni projesiyle beraber ev almak isteyenlerin hayallerine ortak olacağa benziyor.

Ülkemizin ilk faizsiz bankası olma unvanına sahip olan Albaraka Türk, 100.000 TL konut kredisinde kâr oranlarını revize etti. Buna göre 100.000 TL konut kredisi kullanıp kredisini 10 yıla yayan bir tüketici, günde ortalama 70 TL ödeyerek ödemelerini tamamlayabiliyor. Faizsiz konut kredisi çekmek isteyenlerin uğrak noktası Albaraka Türk, bu yeni projesiyle beraber ev almak isteyenlerin hayallerine ortak olacağa benziyor.

Albaraka Türk konut kredisi oranlarını revize ettiğini resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Kâr esasına dayalı çalışan katılım bankalarından biri olan Albaraka, faizsiz konut kredisi çekmek isteyenler tarafından oldukça sık tercih ediliyor. Satın alacağınız evi sizin adınıza satın alan ve daha sonra eklediği kâr ile beraber konutu size devreden, alacağını da taksitler halinde tahsil eden Albaraka, konut finansman işleminin faizsiz bir şekilde tamamlanması konusunda en hassas banka konumunda.

Faizsiz Konut Kredisi Başvurularınızı Şubeye Gitmeden Yapın

Albaraka mobil, Albaraka internet bankacılığı ve resmi web adresi üzerinden şubeye gitmeden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında istenen bilgileri eksiksiz ve doğru iletmeniz halinde başvurunuz daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir. Kredinizin olumlu karşılanması halinde diğer işlemlerin tamamlanması için şubeye gidebilirsiniz.

100.000 TL konut kredisi çekip vade olarak maksimum vade olan 120 ayı tercih ederseniz aylık ödemeniz 2.197,88 TL'ye denk gelecektir. Kredinizi erken kapamak istediğinizde konut kredisi erken kapama cezası ödeyeceğinizi unutmayın. Bu cezaya maruz kalmamak adına kredinizi 10 yıl boyunca öderseniz Albaraka'ya toplamda 263.743,53 TL ödeme yapmış olursunuz. 10 yıllık bir vadeye göre değerlendirildiğinde ana para üzerine gelen kâr tutarının oldukça makul olduğunu söylememiz pekâlâ mümkün.

Konut kredisi taleplerinizde satın alacağınız evin ekspertiz değeri kıstas alınır. Ekspertiz değeri 500.000 TL’nin altında ise Albaraka’nın da uygun görmesi şartı ile bu değerin %90’ına kadar finansman kullanabilirsiniz. Ekspertiz değeri 500.000 TL’yi aşıyorsa bu değerin %80’ine kadar finansman kullanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizi 100.000 TL’den yüksek olacak şekilde de iletebilirsiniz. Bunun için bir önceki satırda sözünü ettiğimiz ekspertiz marj şartının sağlanması ve gelirinizin kredi taksitlerini karşılaması gerekir. Örneğin; 200.000 TL konut finansmanı kullanırsanız ve vade olarak 10 yılı tercih ederseniz aylık ödemeniz 4.395,76 TL olurken toplam geri ödeme tutarınız 527.487,67 TL olacak şekilde güncellenir.

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