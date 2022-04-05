Gelişen teknolojiyle birlikte telefon markaları, kendi serilerinin öne çıkabilmesi ve daha fazla kullanıcıya hitap edebilmesi için yeni özellikler denemeye başladı. Bu özelliklerden bir tanesi olan deprem uyarı sistemi, hangi koşullarda ve ne zamanlarda uyarı yapacak?

Gelişen teknolojiyle birlikte telefon markaları, kendi serilerinin öne çıkabilmesi ve daha fazla kullanıcıya hitap edebilmesi için yeni özellikler denemeye başladı. Bu özelliklerden bir tanesi olan deprem uyarı sistemi, hangi koşullarda ve ne zamanlarda uyarı yapacak?

Xiaomi teknoloji firması, Endonezya ve Çin destekli kurumlar ile birlikte çalışarak başlattığı ortaklık sayesinde bazı telefon serilerine deprem uyarı sistemini ekledi. Xiaomi tarafından geliştirilen Deprem Erken Uyarısı (EEW) sistemi MIUI 12, 12.5, 13 olan cihazlarda etkin olarak çalışabilecek. Deprem gibi felaketler insanların hayatlarını büyük ölçüde tehlikeye sokmaktadır. Doğal afetlerin en yıkıcılarından biri olan deprem, insanların mal ve can kaybı yaşamasına neden olmakta. Gelişen teknolojiyle birlikte bu kötü felaketlerin yaşanmaması için dev teknoloji firmaları harekete geçmiş durumda. Xiaomi tarafından geliştirilecek sistem insanları az da olsa bu tehlikenin hemen öncesinde uyarı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek.

Başlangıç olarak seçilen bölge Endonezya olarak belirlenmiş durumda. Deprem Erken Uyarısı sistemi sayesinde yakın mesafede yaşanan sarsıntı ve depremleri telefon algılayarak bizleri önceden haberdar edebilecek. Xiaomi tarafından geliştirilecek bu uyarı sistemleri yerel kaynaklardan veri toplayarak telefon kullanıcılarını uyarabiliyor. Xiaomi Deprem Erken Uyarısı adını verdiği özellik, deprem dalgalarından çok daha hızlı olan elektrik dalgalanmalarını algılayarak bizleri depremden önce uyarabilmeyi hedefliyor. Bu teknoloji sayesinde önemli deprem kazalarından kurtulabilmemiz sağlanacak.

Yapılan sistem MIUI 12, 12.5 ve 13 işletim sistemleri için sunulurken depremin büyüklüğü, tahmini olarak ne zaman olacağı ve derinliği önceden saptanmış olacak. Bu özelliği aktif eden kişiler telefondan yazılı ve sesli şekilde uyarılar alacak. Akıllı telefonun en az dört veya daha fazla büyüklükteki depremlerde uyarı vereceği bildirildi. Dev teknoloji firması geliştirdiği sistem hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile; “Deprem izleme ajansı bir deprem tespit ettiğinde, erken uyarı bilgilerini özel bir kanal aracılığıyla Xiaomi sunucusuna senkronize edecek. Xiaomi, etkilenen bölgelerdeki kullanıcılara erken uyarı bilgilerini anında iletmek için öncelikli kanalı kullanacak.” İfadelerini kullandı. Gelecek günlerde bu sistemin daha ayrıntılı bilgilerini sizlerle paylaşacağız.