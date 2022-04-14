Nakde sıkışan vatandaşlara, Akbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, sıfır faizli kredi hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. İşte Akbank tarafından geliştirilmiş olan sıfır faizli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının giderek zorlaşmasından ötürü nakde sıkışan vatandaşlar, ellerini hafifletecek çözüm yolları aramaya başladılar. Bu noktada devreye giren Akbank, yalnızca yeni müşterilerinin yararlanabileceği sıfır faizli kredi hizmeti sunacağını duyurarak, vatandaşların yanında olduğunu göstermiş oldu.

Akbank Hoş Geldin Kredisi 2022

Geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını her geçen gün arttırmayı başaran Akbank, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişen ekonomik şartlara karşın yeni müşterilerinin yanında olduğunu duyurdu. Akbank’ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre banka bünyesine yeni dahil olan müşterilere, yüzde 0 faizli hoş geldin kredisi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

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Akbank yeni dönemde geliştirmiş olduğu hoş geldin kredisi kampanyasının azami vade sayısını 12, kredinin alt limitini 1000 TL, üst limitini ise 7 bin 500 TL olarak belirledi.

Akbank Hoş Geldin Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Akbank’ın yeni müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu sıfır faizli hoş geldin kredisinin ayrıntıları belli oldu. Banka, ilgili hizmetten azami tutarda yararlanmak isteyen yeni müşterileri için kredi hesaplama detaylarını paylaştı.

Akbank’ın resmi internet sayfasında paylaşılmış olan hoş geldin kredisi kampanyasının detaylarına göre bankanın bu hizmeti aracılığı ile 7 bin 500 TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların, 12 ay vade karşılığında ödeyecekleri aylık taksit tutarının 625 TL olduğu bilgisi kaydedildi. Banka, söz konusu hizmeti için bir kereliğe mahsus olmak üzere 39,20 TL tutarında kredi tahsis ücreti alacağını bildirdi. Bu veriler ışığında vade sonunda geri ödenecek olan toplam tutar, 7 bin 539 TL38 kuruş olarak hesaplandı.

Akbank Hoş Geldin Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 7 bin 500 TL limitli, sıfır faizli ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, öncelikle bankanın mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. Cihaza indirilen mobil uygulama içerisinde açılan ekranda yer alan üyelik adımlarını tamamlayan ve bankanın müşterisi olduğuna dair onay kodu gelen yeni müşteriler, uygulamada yer alan “hoş geldin kredisi” sekmesinden kredi başvurularını yapabilmektedirler.