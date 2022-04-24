Akbank, müşterilerine %1,99 oranından başlayan ihtiyaç kredileri vermektedir. Birçok farklı ihtiyaca uygun olarak verilen kredilerden 36 aya varan ödeme imkanları ile faydalanabilirsiniz.

Akbank tarafından verilen tüm ihtiyaç kredilerine başvuru, Akbank internet bankacılığı üzerinden tamamlanabilir. Daha önce Akbank müşterisi olmamış olan kişilerden ihtiyaç kredisi kullanımı için ise şubeye gelinmesi talep edilir. Ancak Akbank müşterileri, Akbank mobil uygulaması üzerinden Hızlı İhtiyaç Kredisi başvurusu yaparak kredilerini alma imkanına sahiptir.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu, tüm Akbank şubeleri üzerinden, Akbank resmi internet adresi üzerinden, Akbank müşteri hizmetleri ve Akbank mobil bankacılık uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Şube dışında yapılan tüm başvurularda Akbank, öncelikli olarak kredi talebinde bulunmuş olan müşterilerinin kredi alıp alamayacaklarını belirler. Eğer müşteriler banka üzerinden kredi almak için uygun görülmüşlerse, ilgili belgeleri ile beraber şubeye gidebilirler. Ancak gelirlerinin yetersiz olmasından veya farklı konular dolayısıyla kredi almaya yeterli görülmeyen müşterilere de en geç 2 iş günü içinde bunun bilgisi verilir. Kredi almak için yeterli görülen Akbank müşterilerinin 1 ay içinde kredi başvurularını tüm illerde bulunan herhangi bir şubeden kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Akbank’ın ihtiyaç kredisi faiz oranları, alınacak olan kredi tutarına ve vadesine göre değişiklik gösterir. Akbank’ın güncel ihtiyaç kredisi oranları ise şöyle sıralanmıştır:

10.000 TL için, 24 ay vade ile %2,23

15.000 TL için, 24 ay vade ile %2,03

25.000 TL için, 24 ay vade ile %2,02

60.000 TL için, 24 ay vade ile %2,01

100.000 TL için, 24 ay vade ile %1,99

50.000 TL için, 36 ay vade ile %2,00

20.000 TL için, 36 ay vade ile %2,01

10.000 TL için, 36 ay vade ile %2,17

Akbank En Fazla Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Veriyor?

Akbank’ın en fazla verdiği ihtiyaç kredisi tutarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 100.000 TL ve üzeri talep edilen ihtiyaç kredileri için banka genellikle talep edilen kredi başvurularını reddeder.

Akbank İhtiyaç Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Akbank’ın ihtiyaç kredisi için en uzun vade oranı, 50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 ay olarak belirlenmiştir. 50.001 TL ile 100.000 TL arası içinse banka, en fazla 24 ay vade imkanı sunar.