Vatandaşlar tarafından sürekli takip edilen promosyon avantajlarına birisi daha eklendi. Akbank tarafından yapılan kampanyayla birlikte maaşlarını bu banka üzerinden alan emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. İşte başvuru için gerekli şartlar...

Vatandaşlar tarafından sürekli takip edilen promosyon avantajlarına birisi daha eklendi. Akbank tarafından yapılan kampanyayla birlikte maaşlarını bu banka üzerinden alan emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emeklilere verilecek promosyon tutarı merak konusu olmuş durumda. Akbank tarafından tüm emekli vatandaşlara sağlanacak bu promosyon sayesinde emekliler rahat bir nefes alabilecek.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler yeni avantaj ve kampanya sunan bankalara müracaat ediyor. Bankaların verdiği promosyon ve avantajları inceleyen emeklii vatandaşlar kendisine en uygun olanı seçerek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bayram öncesinde sunulan bu destek sayesinde vatandaşlar az da olsa bazı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tüm bankalar emekli maaşlarını kendi bankasına taşıyan kişilere çeşitli avantajlar vererek emekli vatandaşları müşterisi yapmak istemekte.

Kampanyanın Sunduğu Promosyon Tutarı Ne Kadar?

Akbank sunduğu kampanyayla birlikte maaşlarını 3 sene boyunca bu banka üzerinden alan kişilere promosyon yatıracağını duyurdu. Emekli aylığını 3 sene boyunca Akbank üzerinden alan kişilere maaş tutarlarına oranla en fazla 2.750 TL tutarında ödeme yapılacak. 1 Nisan’da başlatılan kampanya 31 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.

Akbank tarafından hazırlanan promosyon kampanyası ile birlikte 3 yıl boyunca emekli maaşlarını bu banka üzerinden alacak kişilerin maaş tutarlarına göre ödeme yapılacak. 1500 TL’nin altında maaş alan kişiler için 1850 TL’ye varan promosyon tutarı belirlenirken 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler için ise 2300 TL tutarında promosyon banka tarafından ödenecek. 2500 TL üzerinde emekli maaşı alan kişiler ise 2750 TL’lik promosyon tutarından yararlanabilecek.

Emekli vatandaşlar şubeler üzerinden veya mobil bankacılık ile bu kampanyaya katılarak promosyon tutarlarını en yakın zamanda hesaplarında görebilmektedir. Başvuru sonrasında gerekli şartları yerine getiren emekli vatandaşlar hesaplarına emekli maaşlarına oranla promosyon ödemelerini kısa süre içerisinde alabilmektedir.