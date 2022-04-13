SGK kapsamında emeklilik hakkı bulunan ve emeklilik maaşı alan vatandaşlar için bankalar nakit promosyon ödemelerini başlattı. Karşılıksız olarak verilen bu promosyonlar, bankaların hizmet şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Hangi banka, ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Uzun yıllar yoğun bir şekilde geçen çalışma dönemleri sonrasında vatandaşlar, prim gün sayısı ve yaş şartı gibi koşulları yerine getirdikten sonra emeklilik hakkı elde ediyor ve vatandaşlar emeklilik dönemlerinde düzenli maaşlarını alarak rahat bir hayat geçirmenin hayalini kuruyor. Ancak son dönemlerde ekonomideki bozulma, maddi sıkıntıları da beraberinde getirdiği için, emekli vatandaşlar da kendilerine ek gelir sağlayabilecekleri yolları araştırıyor. Bu noktada emekli vatandaşlar için birçok banka özel kampanya ve fırsat ürünleri sunduğu gibi, emeklilere özel ve geri ödemesiz nakit promosyon desteği de sağlıyor. Emekli vatandaşların maaşlarını kendi bankalarına taşımaları karşılığında verilen bu ödemeler, bankaların hizmet şartlarına göre değişebiliyor.

Akbank Nakit Promosyon Ödemeleri

Emekli maaşını 3 yıl taahhüt ile Akbank’a taşıyan emekli vatandaşlar için Akbank, maaşın tutarına göre emeklilere geri ödemesiz nakit promosyon desteği veriyor. Bu noktada Akbank, maaşı 1.499 TL’ye kadar olan emekliler için 1.750 TL, maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arası olanlara 2.100 TL ve maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlar içinse 2.500 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Nakit promosyon ödemesi için emekli vatandaşın maaşını 3 yıl taahhüt ile Akbank’tan almaya başlaması ve promosyon ödemesi için de başvuruda bulunması gerekiyor. Nakit promosyonlar bir defaya mahsus olarak veriliyor.

Garanti BBVA Nakit Promosyon Ödemeleri

Emekli vatandaşlara özel olarak verilen nakit promosyon desteklerini sunan bankalar arasında bulunan Garanti BBVA, piyasadaki promosyon ödemeleri ortalamalarına göre yüksek miktarlardan ödeme yapmaya devam ediyor. 3 yıl taahhütle maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emekliler için, maaş miktarına göre ödemeler yapan Garanti BBVA; maaşı 1.499 TL’ye kadar olanlara 1.650 TL, maaşı 1.500 TL ile 2.499 TL arası olanlara 2.100 TL ve maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlar için de 2.500 TL nakit promosyon ödemesi sağlıyor.