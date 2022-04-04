Türkiye'nin önemli özel bankaları arasında yer alan Akbank ve Denizbank vatandaşlara kimlik numaralarına göre 5000 TL ödeme yapacak. Vatandaşlar SMS göndererek anında hesaplarına 5000 TL ödemeyi alabilecek. Kredi başvuruları hızlanırken özel bankalar ise kredi notu yüksek olan vatandaşlara kredi ödemelerini aynı gün gerçekleştiriyor. Akbank ve Denizbank'dan Müjdeli Haber Geldi! Vatandaşlara 5000 TL Ödeme Yapılacak! Kimlik Numaranızla Başvuru Yapabilirsiniz! İşte detaylar haberde yer alıyor.

Türkiye'nin önemli özel bankaları arasında yer alan Akbank ve Denizbank vatandaşlara kimlik numaralarına göre 5000 TL ödeme yapacak. Vatandaşlar SMS göndererek anında hesaplarına 5000 TL ödemeyi alabilecek. Kredi başvuruları hızlanırken özel bankalar ise kredi notu yüksek olan vatandaşlara kredi ödemelerini aynı gün gerçekleştiriyor. Akbank ve Denizbank'dan Müjdeli Haber Geldi! Vatandaşlara 5000 TL Ödeme Yapılacak! Kimlik Numaranızla Başvuru Yapabilirsiniz!

Özel bankalar arasında yer alan Akbank ve Denizbank müjdeli haberi verdi. 5000 TL ödeme vatandaşların kimlik numaralarına göre yapılacak. Bu sayede vatandaşlar hesaplarında anında 5000 TL çekebilecek. İşte Akbank ve Denizbank'dan 5000 TL kimlik numarasına göre para nasıl alınır ve detayları...

Akbank 5000 TL Nakit Başvurusu

Vatandaşlara müjdeli haber Akbank tarafından geldi. Akbank müşterisi olan vatandaşlar müracaat işlemleri ile birlikte en hızlı kredi çekme başvurularını gerçekleştirebilecek. SMS ile kredi başvurusu yapacak vatandaşlar için ise yol haritası paylaşıldı.

İşte Akbank üzerinden 5000 TL nakit başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar;

KREDİ yazıp boşluk bırak. TC kimlik numaranızı girin.

4425 numarasına bu mesajı gönderin.

Bu işlemleri gerçekleştiren vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi başvurularına dair SMS alacak. Kredi sonucunuz sonrasında kredi çekmeniz ile ilgili detaylar telefonunuza gönderilecek. Akbank'ın dijital uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden vatandaşlar gerçekleştirecekleri SMS ile başvuru sonrasında onay verilen tutarı hesaplarına alabilecek. Sizlerde size en yakın Akbank şubesine giderek 5000 TL nakit destek programından faydalanabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması sayesinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek 5000 TL ödemelerinizi hesabınıza çekebilirsiniz. Akbank'ın yanı sıra diğer müjdeli haberde Denizbank'dan geldi. İşte detaylar..

Denizbank 5000 TL Nakit Başvurusu

Milyonlarca vatandaş tarafından tercih edilen ve kullanılan Denizbank'da aynı Akbank'da olduğu gibi SMS ile kredi başvurusu gerçekleştirebiliyor. 5000 TL ihtiyaç kredisi başvuruları sonrasında vatandaşlar 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecek.

Vatandaşlar cep telefonlarını kullanarak mesaj bölümüne girerek aşağıda ki işlemleri uygulamalıdır.

KREDİM yazın ve boşluk bırakın.

TC kimlik numaranızı yazın.

3280 numarasına gönderin.

Denizbank üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını sms olarak telefonlarında görebilecek. Hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların başvuruları onaylanması halinde ise hesaplarına ödeme anında geçecek.