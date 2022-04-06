Geçim derdine düşen vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılayacak olan kampanya haberi 3 özel bankadan geldi. Akbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni dönemin avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyalarını açıkladı. İşte 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntıları…

Gündelik hayat şartlarının giderek zorlaşmasından ötürü eli nakde sıkışan vatandaşlara, Akbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası’ndan destek geldi. Bankalar, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine 3 aya kadar ödeme erteleme fırsatı sunacakları ihtiyaç kredisi hizmetlerini başvurulara açtılar.

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde çeşitli siyasi ve ekonomik faktörlere bağlı olarak giderek zorlaşan hayat şartlarına karşın nakde ihtiyacı olan vatandaşlar için yepyeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusuna göre bankadan 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, yüzde 2,84 faiz ve 36 ay vade karşılığında 1.018,70 TL olarak hesaplandı.

QNB Finansbank 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Enpara hizmeti aracılığı ile ilan ettiği ihtiyaç kredisi hizmetleri ile vatandaşların nakit sıkışıklarına çare olan QNB Finansbank, bu kez de bankanın kendi ismi ile bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Bankanın, 3 ay ödeme erteleme imkânı sunmuş olduğu hizmetinin örnek hesaplama tablosu şu şekilde yayınlandı:

Kredi tutarı: 20 bin TL

Aylık faiz oranı: Yüzde 1,84

Vade sayısı: 36 ay

Aylık taksit tutarı: 811,11 TL

Akbank 3 Ay Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Son olarak emekli promosyonu kampanyasının içeriğini güncelleyen Akbank, bu kez de yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile gündeme gelmeyi başardı. Akbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusuna göre ilgili hizmetin üst limitinin müşteriden müşteriye göre değişiklik göstereceği ancak başvurusu onaylanan her müşteriye 3 ay ödeme erteleme imkânı sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Bankanın ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosu şu şekilde oluşturuldu: