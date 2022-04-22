Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olarak hizmet veren Akbank, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde zamlanan market ürünlerine karşın hem kurumsal hem de bireysel müşterileri için geçerli olan iki farklı kampanya geliştirdiğini duyurdu. İşte Akbank’ın market kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinden itibaren yükselişe geçen ekonomi piyasaları doğrultusunda zamlanmaya başlayan market ürünleri, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile hareketliliğini sürdüren piyasalara karşın arka arkaya zamlar almaya devam etti. Yapılan ürün zamlarından sonra temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşlar, sarsılan bütçelerine destek aramaya başladılar.

Vatandaşların market alışverişleri konusunda ki destek arayışlarına, Akbank’tan olumlu yanıt geldi. Banka hem kurumsal müşterileri hem de bireysel müşterileri için iki farklı market kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanyaların ayrıntıları paylaşıldı.

Akbank Kurumsal Müşteri Market Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Akbank, artan gıda fiyatlarına karşın vatandaşların yanında olduğunu göstermek için yeni bir market kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu kampanya için CarrefourSA Market ile el sıkıştığını açıklayan banka, ilgili kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

Akbank’ın Kurumsal Kart müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu market kampanyasının ayrıntılarına göre 12 Mayıs tarihine kadar CarrefourSA Sanal Market veya CarrefourSA Mobil aracılığı ile 75 TL ve üzeri tutarlarda alışveriş yapan kurumsal müşterilere, 30 TL tutarında indirim yapılacağı bilgisi kaydedildi.

Akbank Bireysel Müşteri Market Kampanyası 2022

Akbank’ın Wings, Axess, Free, Akbank Kart, Neo ve bu kartlara bağlı olan sanal kart ya da ek kart kullanıcıları için geliştirmiş olduğu CarrefourSA Market alışverişi kampanyasına göre 4 Mayıs tarihine kadar mağazalardan yapılan 500 TL ve üzeri tutarlarda ki alışverişlere 25 TL, 1000 TL ve üzeri tutarlarda ki alışverişlere 50 TL chip para hediyesinin verileceği bilgisi kaydedildi.

Akbank Market Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır?

Akbank’ın kurumsal müşterileri için geliştirmiş olduğu market kampanyasına mobil uygulama içerisinde bulunan “CarrefourSA” bölümünden alınan indirim kodu aracılığı ile başvuru yapılmaktadır. Bankanın bireysel müşterileri için geliştirmiş olduğu kampanyaya ise bankaya kayıtlı olan cep telefonlarından