Yeni dönemde nakde olan sıkışıklığını bankalar aracılığı ile çözmek isteyen ancak söz konusu hizmetin geri ödemesini hemen yapmak istemeyenlere, Akbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, kefilsiz, şartsız herkese 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte bankanın 3 ay ödemesiz kredi hizmetinin ayrıntıları…

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerin gündelik hayata zamlı oranlar aracılığı ile yansıması, en basitinden market alışverişine bile kırk kere düşünülerek çıkılmasına sebep oldu. Pahalılaşan hayat şartları karşısında temel ihtiyaçlarını dahi rahatlık ile karşılayamayan vatandaşlar, nakde sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak adına en uygun ödeme planına sahip olan banka kredilerini araştırmaya başladılar. Bu noktada vatandaşların yardımına, geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları ile öne çıkan Akbank oldu.

Akbank tarafından duyurulmuş olan yeni kredi haberine göre banka şubelerine gidilmesine gerek kalmadan tüm vatandaşlara 3 ay ödemesiz nakit desteği verileceğinin bilgisi kaydedildi.

Akbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan Akbank, yeni dönemde nakde sıkışıklığı olan vatandaşlara, 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, söz konusu hizmetinin üst limitini 100 bin TL, azami vade sayısını 36 ay ve aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,95 olarak belirledi.

Akbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 100 bin TL limitli 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu yayınlandı. Buna göre 36 ay vade ve yüzde 1,95 faiz oranı karşılığında 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödemeleri gereken aylık taksit tutarı, 828,14 TL olarak hesaplandı.

Akbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank tarafından geliştirilmiş olan 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, banka şubelerine gitmesine gerek yoktur. Bankanın resmi internet sitesi, internet bankacılığı kanalı, bankanın mobil uygulaması ve telefon bankacılığı aracılığı ile 3 ay ödemesiz kredi kampanyasına başvuru yapılması mümkündür.