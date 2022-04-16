Vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının arttığı şu günlerde yepyeni bir kampanyaya imza atan Akbank, mobil uygulama aracılığı ile başvuru yapan herkese 7 bin 500 TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Akbank’ın faizsiz ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntıları…

Satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yansıtılan yüksek oranlı zamlar çerçevesinde alım güçleri düşen ve buna bağlı olarak da nakit ihtiyaçları artan vatandaşlara, Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olan Akbank’tan destek haberi geldi. Akbank, yeni dönemde hem geliri sabit olan ancak masrafları günden güne artan vatandaşlara destek olmak hem de bu vesile ile kendi müşteri sayısını arttırmak amacı ile yepyeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Akbank’tan Yeni Müşterilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi Hizmeti!

Son olarak sene başında geliştirmiş olduğu emekli promosyonu güncelleyerek gündeme gelen Akbank, yeni bir kampanya ile daha vatandaşların karşısına çıktı. Banka, yalnızca yeni müşterilerinin nakit sıkışıklığını gidermek amacı ile geliştirmiş olduğu yeni kampanyasının detaylarını yayınladı.

Akbank’ın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni kampanya haberine göre bankaya mobil uygulama aracılığı ile kayıt olan yeni müşterilere, faizsiz ihtiyaç kredisi hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi. Banka, ilgili hizmetini 7 bin 500 TL ile sınırlandırırken, vade sayısını 12 ay olarak belirledi.

Akbank Faizsiz Kredi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu

Akbank’ın yeni müşterileri için faizsiz kredi kampanyası geliştirdiğini duyan vatandaşlar, ilgili kampanyanın örnek hesaplama tablosuna erişebilmek amacı ile arama motorlarında sorgulamalarda yapmaya başladılar. Banka, söz konusu hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için kredi kampanyasının verilerini paylaştı.

Akbank tarafından duyurulmuş olan kredi kampanyası haberine göre yeni müşterilere 39,38 TL kredi tahsis tutarı karşılığında, aylık 625 TL taksit ödemeli 7 bin TL’lik nakit hizmeti sunulacağı bilgisi kaydedildi.

Akbank’ın Faizsiz Kredi Kampanyasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Akbank tarafından geliştirilmiş olan faizsiz kredi kampanyasına, mobil uygulamayı indiren her vatandaş başvurabilmektedir. İlgili uygulamanın indirilip bankaya kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 gün içerisinde aynı uygulama aracılığı ile faizsiz kredi başvurusu yapılabilmektedir.