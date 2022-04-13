Acil nakit ihtiyaçlarını bankaların sunduğu krediler ile gidermek isteyenler için Akbank, Direkt Kredi hizmeti ile en hızlı çözümü sunmayı amaçlıyor. Acil nakit ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermek isteyenler için Akbank bir alternatif sunuyor.

Türkiye’de bankalar, ekonomik duruma ve toplumun maddi ihtiyaçlarına göre dönem dönem çeşitli kampanyalar ve fırsatlar ortaya koyuyor. Bunun en yakın örnekleri pandemi döneminde kendisini göstermişti. Söz konusu dönemde, yani Mart 2020 ve takip eden aylarda kapanma ve sokağa çıkma yasakları dolayısıyla birçok işyeri ve işletme kapanmak durumunda kalmıştı. Ekonomik anlamda zorlayıcı olan bu süreçte birçok banka da ertelemeli ihtiyaç kredilerini sunmaya başlamıştı. Bu sayede birçok vatandaş biriken borçlarını ihtiyaç kredileri ile gidermiş, kredi ödemelerine ise 6 ya da 12 ay sonrasında başlamıştı. Son dönemlerde artan enflasyon nedeniyle bir kez daha görülen zorlu ekonomik koşullarla birlikte Akbank Direkt Kredi hizmetini devreye soktu.

Akbank Direkt Kredi Kampanyası

Akbank, ihtiyaç kredilerinde hızlı başvurular ve hızlı çözümler sunmaya devam ediyor. Akbank’ın sunduğu Direkt Kredi kapsamında 100 bin TL’ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçları giderilebiliyor. Belgesiz ve kefilsiz olarak verilen bu kredide Akbank %1,93’ten başlayan faiz oranları sunuyor ve faiz oranı kredinin tutarına, vade süresine ve müşterinin kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu koşullar dahilinde, Akbank’ta 10 bin TL Direk Kredi’de 36 ay vade ve ortalama %2,11 faiz oranında aylık taksit ödemeleri de 426,62 TL olarak hesaplanıyor. Ödenecek toplam tutar ise bu noktada 15 bin 410,88 TL olarak belirleniyor.

Akbank Direkt Kredi Başvuru Yolları

Akbank’ın sunduğu Direkt Kredi imkanından yararlanmak isteyen müşteriler, Akbank internet bankacılığı, Akbank mobil uygulaması, telefon bankacılığı kanalları üzerinden 7/24 başvuruda bulunabiliyor. Dakikalar içinde gerçekleştirilen başvuruların onaylanması halinde banka, kredi tutarını anında hesaba aktarıyor. Belge olmadan, imza ve kefil olmadan yapılabilen başvurular sonrası onaylanan kredilerde geri ödemeler de isteğe bağlı kanallar üzerinden yapılabiliyor. Müşteriler bu noktada ATM’den, mobil uygulama üzerinden ya da doğrudan şube üzerinden taksitlerini ödeyebiliyor.