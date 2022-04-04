Türkiye’nin güçlü özel bankalarından biri olan Akbank, yeni müşterileri için faizsiz kredi hizmeti geliştirdiğini açıkladı. İşte Akbank tarafından geliştirilmiş olan faizsiz kredi hizmetinin ayrıntıları…

Yeni dönemde ekonomi piyasalarında ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden ötürü gündelik hayat hizmetlerine ve hizmet ürünlerine yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarını arttırdı. Bu noktada devreye giren Akbank, yeni müşterilerinin nakde olan ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak amacı ile faizsiz kredi hizmeti sunacağını bildirdi.

Akbank Sıfır Faizli Hoş Geldin Kredisi 2022

Geliştirdiği emekli promosyonu kampanyası, araç ve konut kredisi gibi kampanyalar ile bankacılık sektörünün dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmış olan Akbank, yeni dönemde çeşitli faktörlere bağlı olarak eli nakde sıkışan vatandaşlar için sıfır faizli ihtiyaç kredisi hizmeti geliştirdiğini açıkladı.

Akbank’ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan sıfır faizli ihtiyaç kredisinin alt limiti bin TL, üst limiti ise 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Söz konusu hizmetin geri ödenmesi için tanınan azami süre ise 12 ay olarak duyuruldu. Banka, ilgili hizmeti karşılığında yalnızca bir kereliğine mahsus olmak üzere kredi tahsis ücreti alacağını belirtti.

Akbank Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kullanım Şartları

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından olan Akbank tarafından geliştirilmiş olan sıfır faizli ihtiyaç kredisi kampanyasının avantajlarından yararlanabilmek için bankanın yeni müşterisi olmak gerekmektedir. Kampanyanın başlangıç tarihinden önce herhangi bir başvuru kanalı aracılığı ile Akbank üyeliğini tamamlamış olan müşteriler, sıfır faizli hoş geldin kredisinden yararlanamamaktadırlar.

Akbank’ın yeni dönem yüzde sıfır faizli ihtiyaç kredisinden yararlanabilmek için bireysel müşteri olmak gerekmektedir. Ticari müşteriler kampanya avantajlarından faydalanamamaktadırlar. Ayrıca mobil uygulama dışında yapılan üyelik başvuruları da kampanya kapsamında değerlendirilememektedir.

Akbank Faizsiz İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Akbank tarafından geliştirilmiş olan yüzde sıfır faizli yeni dönem ihtiyaç kredisi, başvurulara açılmıştır. Söz konusu faizsiz ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanabilmek için bankanın mobil uygulamasını indirmek ve açılan ekranda yer alan “Akbanklı Ol” ibaresini tıklamak gerekmektedir. Tıklama yapıldıktan sonra ekranda yer alan direktifleri tamamlamak ve istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak, Akbank üyeliğinin tamamlanması için yeterlidir.

Akbank üyeliğinin tamamlanmasını takiben, 5 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapılması gerekmektedir. 5 günü aşan yeni üyelikler, faizsiz ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanamamaktadırlar.