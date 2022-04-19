Akbank faizsiz kredi fırsatı ile nakde sıkışanların yardımına koşuyor. Nakit ihtiyacı için faizsiz kredi kullanmak isteyenler ise başvuru yöntemlerini araştırmaya devam ediyor…

Akbank 2022 yılında da faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatlarıyla vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bankalar arasında son dönemde faizsiz, masrafsız kredi yarışının başlamasının ardından en cazip oranlarla bu kredileri nasıl kullanacaklarını merak eden vatandaşların sayısı da bir hayli artmış durumda. Akbank faizsiz kredi kampanyası ile 7.500 TL’ye kadar sıfır faizle kredi kullanılabilecek.

Akbank Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank Sıfır Faizli Hoş Geldin Kredisi, ilk defa uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayan yeni müşterilere verilmektedir. Şubelere gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden başvuru yaparak vatandaşların ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanması sağlanacak. Sadece yeni Akbanklı müşterilerin yararlanabileceği krediye başvurmak için Akbank Mobil’den hızlı işlem yapılabilmektedir.

Akbank Mobil’i indirdikten sonra ‘’Akbanklı olmak istiyorum’’ seçeneğini kullanarak yeni müşteri olma süreci tamamlanabilir. Mobil veya internet şubesi üzerinden benzer adımlar izlenerek başvuru yapılabilmektedir. Kampanya kapsamında dijital kanallar üzerinden Akbanklı olan müşteriler, 5 gün içinde başvuru yapmaları halinde krediden yararlanabilmektedir.

7.500 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi!

Akbank tüm yeni müşterilerine yüzde 0 faiz fırsatı ile 7.500 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Minimum 1.000 TL, maksimum 7.500 TL arasında kullandırılacak kredi aynı zamanda 12 ay vade olanaklarına da sahip. Aylık 625 TL taksit oranı ile geri ödemelerini rahat bir ödeme planı ile yaparak vatandaşların 2022 yılında da nakit sıkıntısının çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Akbank Faizsiz Kredi Şartları Neler?

Kredi başvurusu sadece ‘’Akbanklı Ol’’ sürecini tamamlayan yeni müşteriler tarafından kullanılabilir. Şubelerden yapılacak işlemler geçeli değildir. Kampanyaya katılım sağladıktan sonra 5 gün içinde kredi taleplerinin iletilmesi gerekmektedir. İlk defa ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan müşterilerin kredi başvurularını da yine dijital kanallar üzerinden yapmaları mümkündür. Yüzde 0 faiz oranları ve avantajlı geri ödeme seçenekleri ile vatandaşların 7.500 TL’ye kadar nakit ihtiyaçları karşılaması hedefleniyor.