2022'de en fazla zam gelen ürünler arasında yer alan akaryakıtta indirim haberi bugün geldi. Akaryakıt'ta İndirim Haberi Nihayet Geldi! Motorin'de İndirim! 12 Nisan 2022 İtibariyle Motorin, Benzin, LPG Ne Kadar Oldu?

2022'de en fazla zam gelen ürünler arasında yer alan akaryakıtta indirim haberi bugün geldi. Brent Petrol'ün düşmesi ile birlikte müjdeli haber sosyal medyada bir anda yayıldı. Kulislerden gelen iddialara göre ise benzin ve motorinde indirim yapılacak! 12 Nisan itibari ile pompaya yansıyacak indirimler sonrasında motorin, benzin, lpg fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşın en çok yakındığı olaylar arasında yer alan akaryakıt fiyatlarında gelen indirim sonrasında yeni benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

11 Nisan 2022 tarihi itibari ile gündeme düşen haberler sonrasında akaryakıta indirim geleceği açıklandı. Brent Petrol fiyatının 102 dolar'a kadar gerilemesi sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim haberi nihayet geldi. Vatandaşın biraz olsa da sevindiği haber sonrasında yeni litre fiyatları merak konusu..

12 NİSAN 2022 AKARYAKIT FİYATLARI

Sektör kaynakları ve hükümet kanadından elde edilen iddia niteliğinde ki bilgilere göre ise benzin ve motorine 1 Türk Lirası 4 kuruş indirim geliyor. Brent Petrol'ün uzun süre sonrasında tekrar değer kaybetmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarında ki beklenen indirim yaşanıyor. Gelecek indirim ile birlikte yeni akaryakıt fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor.

12 NİSAN 2022 MOTORİN FİYATLARI

11 Nisan itibariyle gündeme düşen sektör kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda 1,04 TL indirim geldi. İndirim 12 Nisan 2022 tarihi ile pompalara yansıyacak. İşte 12 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

Motorin fiyatlarının 24 TL seviyelerine çıkması sonrasında son 1 ay içerisinde tekrar 20 TL bandına çekildiği görülüyor.

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12 NİSAN 2022 LPG FİYATLARI

LPG fiyatlarına geçtiğimiz günlerde gelen zam sonrasında bugün tekrar zam geleceği konuşuluyordu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre ise LPG fiyatlarında herhangi bir zam söz konusu değil.

LPG fiyatları 11,20 TL ila 11,90 TL arasında devam edecek.