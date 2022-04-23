Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile artan brent petrol fiyatının ülkemiz sınırları içerisinde satılan akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıması, sürücüleri mağdur etti. Bu noktada devreye giren Akbank, Axess kullanıcısı müşterileri için akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Artan akaryakıt fiyatlarına karşın sürücülerin yüzlerini bir nebze olsun güldürmek isteyen Akbank, Axess özellikli ürünlerini kullanan müşterileri için özel olarak akaryakıt ve otogaz kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Banka, söz konusu kampanya kapsamında 50 tL’ye kadar chip para hediye edeceğini duyurdu.

Axess Akaryakıt Kampanyası 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ve geliştirdiği avantajlı kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran Akbank, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile zamlanan akaryakıt fiyatlarına karşın mağdur olan sürücüler için akaryakıt ve otogaz kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili kampanyasının ayrıntılarını Axess’in resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

Akbank’ın Axess özellikli ürünlerini kullanan bireysel müşteriler için özel olarak geliştirilmiş olan akaryakıt ve otogaz kampanyasının, 200 TL ve üzeri tutarlarda yapılan 4’üncü alışveriş sonrasında devreye gireceği bilgisi paylaşıldı. Banka, ilgili harcama şartlarını yerine getiren ve kampanyaya mobil uygulama aracılığı ile başvuru yapan müşterilerine 40 TL, kampanyaya SMS ile başvuru yapan müşterilerine 50 TL tutarında chip para hediyesi vereceğini bildirdi.

Axess Akaryakıt Kampanyasının Ayrıntıları

Akbank’ın Axess özellikli kartlara sahip olan bireysel müşterileri için geliştirmiş olduğu akaryakıt ve otogaz kampanyasının ayrıntıları, banka tarafından paylaşıldı. Banka, 15 Mayıs tarihine kadar başvurulara açık bıraktığı kampanyasından kazanılan hediye chip paraların, 22 Mayıs tarihine kadar yapılan otogaz ve akaryakıt alışverişlerinde kullanılabileceğini bildirdi. 22 Mayıs tarihine kadar kullanılmayan chip paraların ise hesaplardan geri alınacağı bilgisi kaydedildi.

Axess Akaryakıt Kampanyası Başvurusu 2022

Akbank’ın Axess özellikli kartlara sahip olan bireysel müşterileri için geliştirmiş olduğu akaryakıt kampanyasının avantajlarından faydalanmak isteyen vatandaşların, söz konusu kampanyaya iki ayrı yöntem ile başvuru yapmaları mümkündür.

Axess akaryakıt kampanyası için belirlenmiş olan birinci başvuru yöntemi mobil uygulama yöntemidir. Axess’in mobil uygulaması içerisinde yer alan “kampanyalar” kısmından akaryakıt kampanyasına başvuru yapmak mümkündür. Akaryakıt kampanyasına başvuru yapmak için belirlenmiş olan ikinci yöntem, SMS yöntemidir. Bankaya kayıtlı olan cep telefonu numaraları aracılığı ile SHELL yazarak 4566’ya gönderen herkes, kampanyadan yararlanabilmektedir.