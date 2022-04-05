Türkiye'de son aylarda artan petrol fiyatları ile birlikte zamlanan akaryakıtlar sonrasında vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının ne kadar kazandığını araştırmaktadır.

2021 yılının son çeyreği ile birlikte yükselen akaryakıt fiyatları sonrasında vatandaşlar petrol ofislerinin ne kadar kazandığını araştırmaktadır. Türkiye'de yer alan 10 binin üzerinde ki petrol ofislerinde ki kar marjları, günlük ne kadar kazandıkları merak ediliyor. Vatandaşlar akaryakıt aldıkları istasyonların litre bazında ki gelirlerini, gelir giderlerini araştırmaktadır.

Akaryakıta gelen zamlar neticesinde petrol ofisleri son aylarda zor günler geçiriyor. Petrol ofislerinin gelirleri ciddi nerede düşerken bu süreçte ise yatırım yapmak isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının gelirlerini araştırmaktadır. Akaryakıt İstasyonları Ne Kadar Kazanıyor? Petrol Ofisleri Kar Marjları 2022.. İşte merak ettikleriniz tüm yanıtları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

AKARYAKIT İSTASYONLARI KAZANÇLARI

Akaryakıt istasyonlarında bilindiği üzere kar marjları oldukça düşüktür. Akaryakıtta yer alan kar marjları araştırılırken bu süreçte istasyon devralmak isteyen veya açmak isteyen kişiler araştırmalar gerçekleştirmektedir. Peki akaryakıt istasyonlarında gelir oranları nasıldır?

Trafiğe bağlı araç sayısı Türkiye'de 2022 yılı itibari ile 25 milyonu geçerken bu süreçte ise araçların hareket edebilmesi için yakıt alınması gerekmektedir. Akaryakıt çok canlı sektörler arasında yer alsada kar marjları düşünüldüğü kadar yüksek değildir.

Akaryakıt istasyonlarına satışı gerçekleştirilen motorin, benzin ve LPG türlerinde kar marjları ortalama olarak %4 seviyesindedir. Motorin ve LPG'den elde edilen kar marjları %6 seviyesindedir. Kısaca özetle; litresi 21,25TL'den satılan motorinden elde edilen kar 1,27TL'dir.

Akaryakıt istasyonlarında gelir oranları genel olarak litre başı hesaplanmaktadır. Akaryakıt istasyonlarında sadece yakıt için değil market gelirleri de epey bir fazladır. Kırsalda 2022 yılı itibari ile hesaplanan akaryakıt satışı 10 bin litreyken, büyükşehirlerde yer alan akaryakıt istasyonlarında ise bu rakam 20 bin litredir.

Akaryakıt istasyonlarının gelirleri bu şekilde devam ederken giderleri ise oldukça fazladır. Su, elektrik, ısınma, dolap vs. gibi birçok sistemin işleyişinin 24 saat açık kalması gider rakamlarını da arttırmaktadır. Akaryakıt istasyonlarının gelirleri 2022 yılında bu şekilde hesaplanmıştır. Toplum tarafında düşünüldüğü gibi çok kazançlı bir sektör olduğu söylenen akaryakıt istasyonlarında aslında gelirler ortalama 1 litrede 1TL olarak hesaplanmıştır. Geçtiğimiz dönemlerde yakıt düşüklüğü sebebi ile bu rakamlar ortalama 25 ila 75 kr arasında değişmekteydi.