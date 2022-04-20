Artan akaryakıt fiyatlarına karşın desteğe ihtiyacı olan sürücülere, Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ING Bank’tan müjdeli haber geldi. 500 TL’lik akaryakıt indirimi kampanyası resmen duyuruldu. İşte ING Bank’ın akaryakıt kampanyasına ilişkin ayrıntılar…

Aralık ayında döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen ani yükselişler, ocak ayına girilmesi ile birlikte akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına yol açtı. Hali hazırda geçim derdine düşmüş olan sürücüler, gelen akaryakıt zamlarından sonra kendilerini daha güç bir pozisyonun içerisinde buldular. Ancak bu durum henüz büyük zamların ortaya çıkmasından önce yaşanmış bir durumdu. Yeni dönemde ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşı, sene başında yapılan akaryakıt zamlarını resmen mum ile arattı.

Rusya’nın iki ayı aşkın süre önce Ukrayna sınırlarını resmen işgal etmiş olması, hala süren savaşın başlamasına sebep oldu. Savaş durumunun ortaya çıkmasından sonra hızla değer kazana brent petrol, tarihi zirveyi görerek 130 dolar seviyesine kadar yükseldi. Petrol fiyatında gözlenen bu hızlı değişim, ülke sınırları içerisinde satışa sunulmuş olan akaryakıt ürünlerinin de yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Hal böyle olunca akaryakıt alışverişi ödemeleri kâbus dönüşen sürücüler, sarsılan bütçelerine destek aramaya başladılar. Bu noktada devreye giren ING Bank, kendi müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu akaryakıt kampanyası başlattığını duyurdu.

ING Bank’tan 500 TL’lik Akaryakıt İndirimi Kampanyası!

Geliştirdiği kredi kampanyaları ile vatandaşların sarsılan bütçelerine destek olmayı hedefleyen ING Bank, yeni dönemde artan akaryakıt fiyatları konusunda da vatandaşların yanında yer aldı. Banka, resmi internet sitesinde duyurmuş olduğu akaryakıt kampanyası ile birlikte mevcut müşterilerinin akaryakıt alışverişlerine 500 TL’lik indirim yapılacağını bildirdi.

ING Bank Akaryakıt İndirimi Kampanyasına Kimler Başvuru Yapabilir?

ING Bank tarafından geliştirilmiş olan 500 TL limitli akaryakıt indirimi kampanyasına, bankanın mevcut bireysel müşterileri başvuru yapabilmektedir. 12 ay boyunca her ay 500 TL ve üzeri tutarlarda akaryakıt alışverişi yapacağının sözünü veren tüm müşteriler, indirim avantajından yararlanabilmektedirler.

ING Bank Akaryakıt İndirimi Kampanyası Başvurusu

ING Bank’ın akaryakıt indirimi kampanyasına bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kanalında yer alan kampanyalar kısmından başvuru yapılabilmektedir.