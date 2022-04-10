Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık, ailelere destek yapıldığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, gerek internet ortamında gerekse sosyal medyada gündeme oturdu. Peki; Bakan Yanık'ın yaptığı açıklamalar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni destek kampanyasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Nisan ayı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmış olan destek bakan Yanık'ın sosyal medya hesabından resmi olarak paylaşıldı. Ancak paylaşımın yeterince açıklayıcı olmaması vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Peki; Yanık'ın yaptığı paylaşımın detayları neler?

Derya Yanık'ın Paylaşımı Ne Anlama Geliyor?

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nisan ayı için, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımı duyurdu. Paylaşımda; ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için okul masraflarının karşılanabilmesi adına yapılan destek ödemelerinin Nisan ayı için tamamlandığı belirtildi.

Çocuklar İçin Destek Kampanyası Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yapmış olduğu paylaşım ile resmi olarak duyurulan destek kampanyası ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul ihtiyaçları için yardımda buyurulduğunu ifade ediyordu. Her çocuk için, ihtiyaç sahibi ailelere aylık ortalama 1.650 TL SED ödemesi yapıldığı dikkat çekti.

SED Ödemesi Nedir?

Açılımı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED; temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da karşılamakta güçlük çeken ailelere, çocuklarının ailesinden uzak kalmaksızın eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri ve yaşam standartlarını yükseltebilmeleri için sunulan devlet desteğidir. Bu destek ile; çocuklar gelişimlerini ve eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler.

SED Ödemesi Nasıl Alınır? Başvuru Nasıl Yapılır?

SED ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların E- Devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru; İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüklerinden yüz yüze de gerçekleştirilebiliyor. Dilekçe ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların ise dilekçelerini uygun şartlarda hazırlaması, T.C. Kimlik numarası beyanı yapmaları, öğrenci belgesi, gerekliliği olması durumunda sağlık raporu, başvuru yapanın İş- Kur ve meslek kurslarına başvurduğunda dair belgeleri dilekçe ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor.

SED Destekleri Kaç TL?

Bakan Yanık'ın paylaşımında dikkatleri çeken iki rakam oldu. Bu rakamlardan biri; aylık ortalama 1650 TL yardım miktarı diğeri ise Nisan ayı içerisinde şimdiye kadar hesaplara yatırılan toplam tutardı. Peki; Nisan ayında yatırılan toplam tutar kaç TL?

Nisan ayının başından bugüne dek yatırılmış olan toplam SED tutarının 239 Milyon TL olduğu belirtildi.