Yeni dönemde artan masraflara karşın vatandaşın yanında olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yapan kadınlara çocuk sayısına göre farklılaşan tutarlarda nakdi destekte bulunacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın doğum yardımlarına ilişkin ayrıntılar…

Geliştirdiği yardım programları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğunu kanıtlayan kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok kategori başlığı altında nakdi yardım programı geliştiren bakanlık, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım programlarından olan doğum parası yardımları, yeni anneler tarafından sıklık ile araştırılan yardım konularından biri oldu. Bakanlık ilgili sosyal yardım modellerine ilişkin ayrıntıları, resmi internet sitesiz aracılığı ile duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çoklu Doğum Parası Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olan çoklu doğum parası yardımı, bir kereliğe mahsus olmak üzere ailelere ulaştırılan bir yardım çeşididir. Bakanlık, bu yardımdan yalnızca hane içerisinde ki kişilerin aylık ortalama gelirinin bin 417,80 TL’nin altında olması durumunda yararlanılabileceğini ve söz konusu yardım modeline çocukların yasal temsilcisi olan anne veya babanın başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan çoklu yardım parası hizmetinin ücreti, asgari ücretin zamlanması ile birlikte güncellendi. Bakanlık, çoklu doğum ile 0-2 yaş aralığında çocuğa sahip olan ailelere 215 TL tutarında destek vereceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Parası Yardımı 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir diğer yardım hizmeti olarak karşımıza çıkan doğum parası yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yapan anneleri kapsamaktadır. Annenin doğum esnasında vefat etmiş olması durumunda ise babalar da ilgili yardıma başvuru yapma hakkına sahiplerdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş olduğu doğum yardımı parası hizmeti ile şu ücretleri ödemektedir:

1.çocuk: 300 TL

2.çocuk: 400 TL

3.çocuk: 600 TL

Doğum Yardımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan doğum parası yardımlarına Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.