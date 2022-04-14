Çeşitli kategoriler altında ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu hizmetleri duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili hizmetlerine yenilerini eklediğini bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerine ilişkin haberin ayrıntıları…

Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti, çeşitli kurumları aracılığı ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere sunduğu yardım hizmetleri ile dikkat çeken kurumlardan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaç sahiplerine çeşitli kategoriler altında geliştirmiş olduğu sosyal yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden olan çoklu doğum yardımı, doğum yardımı ve öksüz- yetim yardımı hizmetlerinin detayları belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum Yardımları 2022

Geliştirdiği sosyal yardım modelleri sayesinde vatandaşlar tarafından en çok takip edilen kurumlardan biri olma özelliğine sahip olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki ayrı başlık altında doğum yardımı hizmeti sunduğunu duyuran bakanlık, ilgili yardımlarının detaylarını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “doğum yardımı” başlığı altında geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellinin detayları şu şekilde bildirildi:

Birinci çocuk için: 300 TL

İkinci çocuk için: 400 TL

3 ve daha fazla çocuk için: 600 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “çoklu doğum yardımı” başlığı altında geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelinin, 0-2 yaş aralığında çocukları bulunan ihtiyaç sahibi aileleri kapsadığı bildirildi. Bakanlık, hanede yaşayan bireylerin kişi başı gelirlerinin asgari ücretin 3’te 1’ini aşmaması durumunda, 215 TL’lik nakdi yardımda bulunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımları 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anne ya da babasını kaybetmiş olan ihtiyaç sahibi çocuklara 300 TL yardım yapmaktadır. Söz konusu yardım tutarı, 2 ayda bir hesaplara geçmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardımlara, e-devlet aracılığı ile ya da Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine giderek başvuru yapılabilmektedir.