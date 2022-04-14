Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 1.731 personel alımı gerçekleştirilecek. 12 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular 27 Nisan 2022’de sonlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için aranan şartlar neler?

Artan işsizlik problemine karşı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımları devam ediyor. Bakanlıklar, bakanlıklara bağlı il müdürlükleri ve vakıflar kapsamında gerçekleştirilen işe alım ilanlarından biri de geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde 1.731 personelin istihdam edileceği ifade edildi. Adaylar 12 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan kılavuzda belirtilen şekillerde başvuruda bulunabiliyor. Tercihler E-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda işe alımlarda aranan şartlar da belirlendi.

Başvuru Tarihleri

27 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek olan başvuruların geçerli olabilmesi için, tercihlerin E-Devlet kapısı üzerinden gönderileceği son gün itibariyle hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan ya da programdan mezun olunmuş olması gerekiyor. Hak sahipleri bu noktada tercihlerini turkiye.gov.tr web adresi üzerinden 12 Nisan – 27 Nisan 2022 TSİ 23.39’a kadar yapabilecek. Söz konusu personel alımı için yayımlanan kılavuzda aranan şartlar da belirtildi.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

İlan edilen kadrolara ya da pozisyonlara atanmak için başvuruda bulunan adayların genel şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapmış olmak

Hangi Şartlar Aranıyor?

Genel şartları karşılayan adayların ayrıca kılavuzda yer alan “kadroları” tercih etmeleri durumunda özel şartları da karşılamaları gerekiyor. Söz konusu adayların TCK 53’üncü maddesi uyarınca şartlara uyum sağlaması gerekiyor ve öte yandan kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek olan adaylar için, kılavuzda yer alan “işçi” kadroları için de belirtilen şartların karşılanması gerekiyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartının tamamlanmış olması ve diğer şartların karşılanması gerekiyor. Söz konusu genel ve özel şartların detaylı halleri, bakanlığın yayımladığı kılavuzda yer alıyor.