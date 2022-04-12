Geçtiğimiz günlerde açıklanan haberlere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı kanun kapsamında 1731 adet personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak personel alımlarında tercihler nasıl yapılır? Aile Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan haberlere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı kanun kapsamında 1731 adet personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak personel alımlarında tercihler nasıl yapılır? Aile Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı duyuruda en az ilkokul diploması gerektiren 1731 adet personel alımı gerçekleşeceğini bildirdi. Öncelikle ilkokul mezunlarına açılan bu kadrolar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına da yönelik kadroların açılacağı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın duyurduğu memur alımlarına dair detaylar belli oldu. Bu bilgiler ışığında memur alımlarının başvuru şartları ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre memur alımlarının başvuru şartları merak edilmekte. Bakanlık binlerce adayın nasıl başvuru yapacağı hakkında detayları vatandaşlar ile paylaştı. Bakanlık memur alımları hakkında başvuru kılavuzu hazırlayarak resmi internet sitesinde duyurdu. Vatandaşlar memur alımları hakkında kimlerin başvuruda bulunabileceğini merak ediyor. Yayımlanan kılavuza göre ise başvuru şartları şu şekilde;

“Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.” Olarak belirtmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alım Yapacağı Memur Kadro Dağılımı

Açıklanan verilere göre İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu kişilerden 770 Hizmetli alımı yapılarak kişilerin çalışması sağlanacak. Ortaöğretim Mezunu; Sağlık teknisteni, teknisten, hemşire, sürekli işçi kadroları için 616 personel alımı yapılacak. Ön Lisans Mezunu; memur, sağlık teknikeri, anbar memuru, sürveyan, sürekli işçi, çocuk eğitimcisi ve tekniker kadroları için 146 memur alımı yapılacak. Lisans Mezunu; sosyolog, mühendis, puantör, sürekli işçi, öğretmen, iş ve uğraşı terapisti, avukat, diyetisyen, memur kadrolarında ise 199 memur alımı yapılacağı bakanlık tarafından duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan memur alımlarına başvuru yapmak için e-devlet üzerinden giriş yaparak gerekli alanların doldurulması gerekmektedir. Başvurular 12 Nisan ile 27 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır.