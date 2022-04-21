Sevilen Yeşilçam filmi Ah Nerede dizisi Star TV'de! Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Ah Nerede dizisinin tarihi, oyuncu kadrosu ve konusu ise merak konusu. Peki; Ah Nerede başladı mı? Ah Nerede dizisi ne zaman başlayacak? Star TV Ah Nerede dizi konusu nedir?

Yeşilçam sinema tarihinin efsane filmlerinden olan Ah Nerede, Star TV ekranlarında dizi olarak izleyicilerle buluşuyor. Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı efsane türk filmi Ah Nerede'nin dizi versiyonu için milyonlarca izleyici heyecanlı bir bekleyişe girdi. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin konusu henüz duyurulmadı. Ancak; orijinal film ile aynı konuyu işlemesi beklenen dizinin konusu, filmi izlemeyenler ve unutanlar tarafından merak konusu oldu? Peki; Ah Nerede dizi konusu nedir?

Star TV Ah Nerede Dizi Konusu Nedir?

1975 yılında vizyona giren ve Türk halkı tarafından oldukça beğenilen Ah Nerede filmi, "yılların eskitemediği" filmler arasında yerini alıyor. Ertem Eğilmez klasiklerinden olan Ah Nerede filminin konusu ise şu şekilde; Bursa'lı ve zengin bir ailenin oğlu olan Ferit tıp fakültesinde eğitim almaktadır. Yakışıklı Ferit, çapkın bir karakterdir ve hemşehrisi olan bir kızla nişanlıdır. Nişanlı olmasına rağmen Ferit, zamparalığa devam etmektedir. Diğer kardeşlerden ortanca olan Murat eczacılık fakültesinde eğitim almakta olan bir kumarbazdır. En küçük kardeş Ömer ise mühendislik fakültesinde okuyan ve sağ- sol olaylarının ortasında kalmış bir karakterdir. Sürekli olarak sınıfta kalan çocuklarının mezun olacağını düşünen aileleri, çocuklarının gerçek durumlarını öğrenir ve olaylar bu şekilde başlar.

Konusu bu şekilde işleyen Ah Nerede filminin, Star TV'de dizi olarak ekranlara gelecek versiyonunda ise benzer konuların günümüze uygun bir şekilde tekrar işlenmesi bekleniyor.

Ah Nerede Oyuncu Kadrosu

Dizinin konusunun yanı sıra, oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. 1975 yılında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda; Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit gibi usta isimler bulunuyordu. Vatandaşlar Ah Nerede'nin dizi versiyonunda hangi isimlerin oyuncu kadrosunda yer alacağını internette sıkça araştırdı. Peki; Ah Nerede oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin oyuncu kadrosuna dair henüz Star TV ya da resmi herhangi bir kurumdan açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre, Ferit'in babası olan ve HulusiKentmen'in hayat verdiği karakter Tarık Pabuççuoğlu tarafından canlandırılacak. Ayrıca, yine sosyal medyada gelen iddialara göre, Ayşe Kökçü de dizide yer alacak.

Ah Nerede Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin çıkış tarihi ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ah Nerede filminin dizi olarak tekrar ekranlara geleceği duyurusuyla heyecanlanan Türk dizi izleyicisi, dizinin çıkış tarihini merak ediyor.

Dizinin çıkış tarihi ile ilgili henüz Star TV'den resmi bir açıklama gelmedi.