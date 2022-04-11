Haftanın yeni gününe müjdeli bir haber ile başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, personel alımı ilanını yayınlayarak farklı kadrolarda istihdam yapılacağını bildirdi. İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan alım ilanının ayrıntıları…

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara, yeni haftanın ilk günü itibari ile müjdeli haber geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktığını duyurdu. Kurum, yayınlamış olduğu personel alımı ilanında, istihdam karşılığında ödeyeceği aylık ücretleri de bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2022

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurumlardan biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yeni dönemde eksik kadrolarını belirleyen kamu kurumlarının arasına katıldı. Bugün itibari ile ilana çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, şu kadrolarda personel istihdamı yapılacağını açıklamış oldu:

Kıdemli Uzman Yazılımcı: 3 kişi

Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi

Uzman Network Yöneticisi: 1 kişi

İş Zekâsı Uzmanı: 1 kişi

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi: 1 kişi

Bilgi Güvenliği Uzmanı: 1 kişi

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi

PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Maaşları 2022

Yukarıda belirtilmiş olan pozisyonlara 11.221,37 TL olan sözleşme asgari brüt ücretine göre maaş ödeneceği bildirildi. Söz konusu pozisyonlara göre verilecek olan aylık ücretler şu şekilde belirlendi:

Kıdemli Uzman Yazılımcı: Brüt asgari ücretin dört katı

Kıdemli Sistem Uzmanı: Brüt asgari ücretin üç katı

Uzman Network Yöneticisi: Brüt asgari ücretin üç katı

Bilgi Güvenliği Uzmanı: Brüt asgari ücretin üç katı

İş Zekâsı Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı

Uzman Veri Tabanı Yöneticisi: Brüt asgari ücretin iki katı

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı

PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Kurum tarafından yayınlanan personel alımı ilanına, 18- 27 Nisan tarihleri arasında e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.