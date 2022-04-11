Haftanın yeni gününe müjdeli bir haber ile başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, personel alımı ilanını yayınlayarak farklı kadrolarda istihdam yapılacağını bildirdi. İşte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan alım ilanının ayrıntıları…
Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara, yeni haftanın ilk günü itibari ile müjdeli haber geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, eksik kadrolarını belirleyerek ilana çıktığını duyurdu. Kurum, yayınlamış olduğu personel alımı ilanında, istihdam karşılığında ödeyeceği aylık ücretleri de bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2022
İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren kurumlardan biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yeni dönemde eksik kadrolarını belirleyen kamu kurumlarının arasına katıldı. Bugün itibari ile ilana çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, şu kadrolarda personel istihdamı yapılacağını açıklamış oldu:
- Kıdemli Uzman Yazılımcı: 3 kişi
- Kıdemli Sistem Uzmanı: 1 kişi
- Uzman Network Yöneticisi: 1 kişi
- İş Zekâsı Uzmanı: 1 kişi
- Uzman Veri Tabanı Yöneticisi: 1 kişi
- Bilgi Güvenliği Uzmanı: 1 kişi
- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi
- PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personel Maaşları 2022
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Yukarıda belirtilmiş olan pozisyonlara 11.221,37 TL olan sözleşme asgari brüt ücretine göre maaş ödeneceği bildirildi. Söz konusu pozisyonlara göre verilecek olan aylık ücretler şu şekilde belirlendi:
- Kıdemli Uzman Yazılımcı: Brüt asgari ücretin dört katı
- Kıdemli Sistem Uzmanı: Brüt asgari ücretin üç katı
- Uzman Network Yöneticisi: Brüt asgari ücretin üç katı
- Bilgi Güvenliği Uzmanı: Brüt asgari ücretin üç katı
- İş Zekâsı Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı
- Uzman Veri Tabanı Yöneticisi: Brüt asgari ücretin iki katı
- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı
- PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı: Brüt asgari ücretin iki katı
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları
Kurum tarafından yayınlanan personel alımı ilanına, 18- 27 Nisan tarihleri arasında e-devlet aracılığı ile başvuru yapılabilecektir.