Atv ekranlarında bu sezon başlayan Adı Sevgi dizisinde rol alan Volkan Baykara kimdir? Adı Sevgi Volkan'ın gerçek hayattaki adı ne? Volkan'ı seven izleyiciler Adı Sevgi dizisinin ardından gerçek ismini araştırmaktadır.

Atv ekranlarında bu sezon başlayan Adı Sevgi dizisinde rol alan Volkan Baykara kimdir? Adı Sevgi Volkan'ın gerçek hayattaki adı ne? Volkan'ı seven izleyiciler Adı Sevgi dizisinin ardından gerçek ismini araştırmaktadır. Peki Adı Sevgi Dizisi Volkan Baykara Kimdir? Adı Sevgi Volkan Gerçek Adı Ne? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Adı Sevgi dizisinde rol alan Volkan Baykara karakteri kısa süre içerisinde beğenilirken gerçek hayattaki ismi ve karakteri merak edilmektedir. Peki Volkan Baykara hakkında ki detaylar neler? Adı Sevgi dizisinin iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sevilen Volkan Baykara hakkında daha fazaslı ve detaylar..

13 Mart Pazar günü ile birlikte Atv ekranlarında yeni başlayan Adı Sevgi dizisi kısa süre içerisinde çok beğenilirken, izleyicilerin de dikkatini çekti. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Volkan Baykara karakteri hakkında detaylar neler?

ADI SEVGİ VOLKAN BAYKARA GERÇEK İSMİ

Atv ekranlarının popüler dizisi Adı Sevgi 13 Mart itibari ile ilk bölümüyle yayınlanırken kısa süre içerisinde izleyicilerin de dikkatini çekti. Peki Volkan Baykara karakterinin gerçek ismi nedir?

Adı Sevgi dizisinde Baykara ailesinin tek erkek çocuğu olan Volkan Baykara'nın gerçek ismi ve karakteri merak ediliyor. Volkan, annesi tarafından her hatasına göz yumularak şımarık yetiştirilen bir çocuktur. Geçmişindeki sır sebebiyle ruhen yara almış takıntılı psikopat olan bir gençtir.Aile durumu kötü, kendi halinde, çalışkan olan Zeynep'e aşık olmuştur. Zeynep okumaya çalışsada Volkan Zeynep' i hiç yalnız bırakmıyor, Zeynep onu istemezse de bir gün duygularına karşılık alacağına inanıyor. Onu takıntı haline getirip her şeyden herkezden vazgeçmeye hazırdır.

Adı Sevgi dizisinde Volkan'ın gerçek ismi ise Mert Doğan'dır. Mert Doğan kimdir?

MERT DOĞAN KİMDİR?

Mert Doğan 1995 İzmir doğumludur ve 27 yaşının içindedir. Son dönemde Avlu dizisinde ve Babil dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Mert Doğan şimdi de Adı Sevgi dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alacaktır. Özlem Oğuz menajerlik ile çalışan Mert Doğan Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Art Academy’de de oyunculuk dersleri alan Mert Doğan Şahmaran, Babil, Avlu ve Çarpışma gibi dizilerde rol almıştır. Mert Doğan oyunculuktan önce tiyatro ile ilgilenmiştir.