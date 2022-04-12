Son Dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bozdağ açıklama yaptı mı? Olaya ilişkin son dakika açıklamaları...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif olduğu açıklandı. Peki; Bekir Bozdağ kimdir? Bekir Bozdağ test sonucu ile ilgili neler dedi?

Bekir Bozdağ Kimdir?

1965, Yozgat doğumlu olan Bekir Bozdağ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiştir. Yüksek lisansını da Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştiren Bozdağ; ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1999 yılına kadar serbest avukat olarak çalışan Bozdağ 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı olmuştur. Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı görevini de 1999- 2001 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Bekir Bozdağ Hangi Görevlerde Bulundu?

Halihazırda Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi. 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, ile dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanı olarak göreve başlangıç yaptı.

Bekir Bozdağ Covid- 19 Mu Oldu?

Sabah saatlerinde haber Adalet Bakanı Bozdağ'ın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Bozdağ; Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Covid- 19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarımı karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi ile şifalar ihsan eylesin." cümlelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Yeni gelen bilgilere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çalışmalarını evinde karantina şartlarına uygun şartlarda devam ettireceğini belirten Bozdağ'ın çalışmalarının aksamayacağı duyuruldu. Sosyal medyada gündeme gelen "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hayatını Kaybetti!" iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

En az 14 gün boyunca karantina altında kalacak olan Bozdağ'ın toplantıları ve görüşmeleri iptal edildi. Bozdağ'ın çalışmalarını internet üzerinden çevrimiçi ve sosyal medya kanalları ile yürüteceği planlanıyor.