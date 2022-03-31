TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert TV8'e mi geçiyor? Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken gözler gelebilecek açıklamalara doğru çevrildi. O haberin perde arkası belli oldu. İşte detaylar...

TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert TV8'e mi geçiyor? Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken gözler gelebilecek açıklamalara doğru çevrildi. O haberin perde arkası belli oldu. İşte detaylar...

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ATV ekranlarının en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'nın uzun yıllardan bu yana sunuculuğunu yaptığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert kanal mı değiştiyor? Müge Anlı bu iddialar hakkında ne dedi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

Müge Anlı Hangi Kanalda Olacak?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı programın kanal değiştireceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Büyük bir izleyici ve hayran kitlesi bulunan Müge Anlı kanal mı değiştirecek? Müge Anlı ne açıklama yaptı?

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu iddialar sonrası Müge Anlı'dan bir açıklama yapması bekleniyor. Sevenleri kavuşturan, hasretleri dindiren, kayıpları bulan ve cinayetleri açığa çıkaran Müge Anlı TV 8'de mi yer alacak? TV8 kanalının sahibi olan iş hayatında oldukça başarılı olan hem başarıları hem de özel hayatıyla sosyal medyada sık sık konuşulan Acun Ilıcalı geçtiğimiz yaz Zuhal Topal'ı TV8 kadrosuna dahil etmiş ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı kanal değiştirmişti.

Zuhal Topal'la program içeriğinin çalındığına dair davalık olan Acun Ilıcalı sonrasında Xuhal Topal'la sözleşme imzalamış ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının TV8 kanalında yayınlanmasını sağlamıştı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre bir Zuhal Topal olayı da Müge Anlı için yaşanacak. Kanal değiştirmesi beklenen Müge Anlı'da henüz doğru yönünde bir açıklama gelmezden ünlü Televizyoncu Acun Ilıcalı da bir açıklama da bulunmadı.