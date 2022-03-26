Ünlü televizoncu Acun Ilıcalı öyle bir iddia ile gündeme geldi ki; duyanların ağzı açık kaldı. İşte detaylar...

Ünlü televizoncu Acun Ilıcalı öyle bir iddia ile gündeme geldi ki; duyanların ağzı açık kaldı. Acun Ilıcalı'nın eşki eşiyle barışacağı iddiaları gündemi bomba gibi salladı. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla ayrıldı mı? Acun Ilıcalı hangi eşiyle geri barışacak? İşte detaylar...

TV ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı duyanların ağzını açık bırakacak bir iddia ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı hakkında ortaya atılan o iddialar sosyal medya gündemini bomba gibi sallarken hakkında çıkan iddialar magazin sayfalarında rüzgar gibi esti. Uzun süredir genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı'nın boşandığı eşiyle yeniden birlikte olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı eski eşi ile yeniden mi bir araya geliyor? İşte detaylar...

Acun Ilcalı Hakkında Hayrete Düşüren İddialar!

Başarılı hayatı ile sürekli olarak gündemde olan isim Acun Ilıcalı şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi. TV 8 kanalının ve Exxen platformunun sahibi olan Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle barışacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı daha önce 3 evlilik yapmış ve evliliklerinin yolunda gitmemesi nedeniyle boşanma kararı almıştı. Acun Ilıcalı hangi eski eşiyle barışma kararı aldı? O iddialar doğru mu? İşte detaylar...

Başarılı isimlerden biri olan Acun Ilıcalı daha önce 3 kere nikah masasına oturmuş ve bu üç evliliğinden beş kızı olmuştu. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı bu defa ağızları açık bıraktı. Genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla uzun süredir birlikte olan Acun Ilıcalı ilişkisini bitirip eski eşine mi geri dönüyor? İşte o çok merak edilen haberin detayları...

Ayça Çağla Altunkaya ile birlikteliği olan Acun Ilıcalı son olarak Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirmiş ve hemen ardından genç sevgilisi ile bir araya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı programda izleyicilerin ağzını açık bırakan bir dialog sosyal medya da gündem oldu. Seren Serengil yaptığı açıklamada ''Ben Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum'' demişti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ise bu konuda Seren Serengil'e mesaj atarak ''Sero, sen bunları söylüyorsun. Ben söylettiriyorum sanacaklar'' şeklinde konuştu.