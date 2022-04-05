Türkiye'nin önemli devlet bankaları arasında yer alan Vakıfbank yaptığı Web'e özel kampanya ile birlikte vatandaşlara düşük faizli, uygun ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Son yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlar 36 ay vadeli 30.000 TL kredi için günlük sadece 39 TL ödeme yapması yeterli olacak. İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

Türkiye'nin önemli devlet bankaları arasında yer alan Vakıfbank yaptığı Web'e özel kampanya ile birlikte vatandaşlara düşük faizli, uygun ödemeli kredi seçenekleri sunuyor. Son yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlar 36 ay vadeli 30.000 TL kredi için günlük sadece 39 TL ödeme yapması yeterli olacak. Acil Paraya İhtiyacı Olanlara Müjdeli Haber Vakıfbank'dan Geldi! Günlük 39TL'e Anında 30.000 TL Nakit Fırsatı, Yetişen Alıyor!..

Vatandaşlar acil nakit ihtiyaçları için Google'da "vakıfbank ihtiyaç kredisi, vakıfbank ihtiyaç kredi kampanyası" araştırmaları yapmaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank tarafından yapılan paylaşımlar ile birlikte vatandaşlar ihtiyaçları dahilinde 30.000 TL nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilecek.

ENFLASYON ARTIŞI SONRASI VATANDAŞLAR NAKİTE İHTİYAÇ DUYMAYA BAŞLADI

Vatandaşların gerek bankalara gerek ise piyasaya olan borçları tüm dünyayı etkileyen savaş ve Türkiye'de yaşanan döviz problemleri ile doğrudan bağlantılı olarak bilinmektedir. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise vatandaşlar acil anlık para ihtiyaçlarında Vakıfbank'a başvuruyor.

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank milyonlarca kullanıcıya sağladığı krediler ile birlikte vatandaşların problemlerine hızlı çözümler üretiyor.

DÜŞÜK FAİZLİ UZUN VADELİ İHTİYAÇ KREDİ KAMPANYASI

Vakıfbank yaptığı açıklama ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarında destek sağlayan Vakıfbank üzerinde günlük 39 TL gibi bir rakama kredi çekebilirsiniz. İşte 30.000 TL ihtiyaç kredisi detayları..

Kredi miktarı: 30.000 TL

Faiz oranı: %1,91

Vade: 36

Taksit periyodu: 1

Kredi tahsis ücreti: 150,00 TL

Toplam ödenecek tutar: 44.383,58TL

Taksit tutarı: 1232,89

Günlük miktar: 39 TL

Krediye uygulanan faiz oranı, tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve vergiler dahil hesaplanan maliyet oranıdır. Sigortalar (Konut Paket, DASK, Hayat Sigortaları vb. ) hesaplamaya dahil edilmemiştir. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterebilir.