Türkiye’de hızla artan enflasyon ortamında vatandaşlar konut ve ihtiyaç kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Haftanın önce çıkan kredi kampanyalarıyla gündeme gelen bankalar, kendi aralarında yarışı hızlandırdı. İşte bankaların güncel kredi kampanyaları…

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını takibe aldı. Kamu bankaları, her zaman olduğu gibi ihtiyaç kredilerinde de vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Maaş müşterisi olanlar, bankadan belirli seviyeye kadar ihtiyaç kredisi çekerek acil nakit ihtiyaçlarını kapatıyor. Son olarak Vakıfbank ve Halkbank tarafından açıklanan ihtiyaç kredi kampanyaları dikkat çekti.

İhtiyaçlarını ertelemeden karşılamak isteyenler bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarına ilgi gösteriyor. Halkbank resmi web sitesinde duyurulan ihtiyaç kredisi kampanyasına göre 20 bin TL kredi için 36 ay vade seçeneği ve yüzde 1.55 faiz oranları uygulanıyor. Kamu bankalarından alınan standart 50 bin TL limitli ve 36 ay vadeli kredi ürünleri yüzde 1.63 oranından başlayıp yüzde 1.69’a kadar çıkıyor.

Bankalardan Kredi Çekecekler Dikkat

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Denizbank, yüzde 1.49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi verdiğini açıkladı. Bankanın bu kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi görürken yaptığı kampanya ile kamu bankalarını geride bıraktı. Denizbank 3 bin TL ihtiyaç kredisinde yüzde 1.49 faiz oranı uyguluyor. 12 ay vadeli bu kredi kampanyasına başvurular çığ gibi büyüyor.

Konut kredisi çekmek isteyenler için kamu bankaları yine önde görünüyor. Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank tarafından verilen konut kredilerinde sıfır konutlar için yüzde 1.20, ikinci el konutlar için yüzde 1.29 faiz oranları devam ediyor. Özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 1.92 seviyesinden başlıyor.

Kamu Bankalarına Büyük İlgi

Konut ve ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi taşıt kredilerinde de kamu bankaları ipi göğüslüyor. Özel bankalara göre çok daha avantajlı oranlarla kredi veren kamu bankaları, taşıt kredisi çekmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank taşıt kredisinde yüzde 1.59 faiz oranıyla 48 ay vadeli kredi veriliyor. Halkbank ise yüzde 1.65 faiz oranıyla kredi verirken özel bankalarda en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.79’a kadar çıkıyor.