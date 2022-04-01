Nisan ayına girilmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde açıklanan temel temizlik maddeleri bugün KDV indirimine girecek. Yapılan açıklamalara göre temel temizlik malzemelerinde düşüş beklenmekteydi. Bugün market raflarına yansıyacak indirimler ne durumda? İşte tüm detaylar..

Nisan ayına girilmesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde açıklanan temel temizlik maddelerinin KDV indirimine girmesi bugün raflara yansıyacak. Yapılan açıklamalara göre temel temizlik malzemelerinde düşüş beklenmekteydi. Bugün market raflarına yansıyacak indirimler ne durumda? İşte tüm detaylar..

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısıyla birlikte açıklanan KDV sadeleştirmesi projesiyle, KDV oranlarında değişiklik yapılmıştı. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalarla birlikte yeni vergi uygulamaları vatandaşlara duyuruldu. Yapılan bu duyuruyla birlikte vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapılması beklenmekteydi. Nisan’ın girmesiyle birlikte yapılacak indirimler sabun, şampuan ,tuvalet kağıdı, deterjan, dezenfektan, kağıt mendil, peçete ve bebek bezlerine uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre temel ihtiyaç ürünlerinde %18 lik KDV oranı %8’e indirilmişti. Yapılan bu KDV indirimleri 1 Nisan itibariyle market raflarına yansıyacak. Gıda hizmetlerinde hala birinci sınıf işletme ve üç yıldız üzeri otel gibi yerlerde %18 olarak uygulanan KDV oranı da yeni düzenlemeyle birlikte %8 olacak. Böylelikle yemek yenilen yere göre KDV oranlarının farklı uygulanması düzenlemeyle birlikte kaldırıldı. Düzenlemenin bugün itibariyle hayatımıza girmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı’ da 81 ilde denetlemeler yapacak. KDV indirimini kapsayan ürünlerin raflarda da indirime girmemesi halinde firmalara ceza uygulaması yapılacak.

Yeni gelen düzenlemeyle birlikte vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat azalışını gözlemeyebilecek. 81 ilde indirime girecek ürünler vatandaşlar tarafından bekleniyor. Şok, 101, BİM ve Migros zincir marketlerinde bu indirimin sağlanıp sağlanmadığı Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilecek. Sürekli yeni zamların geldiği temizlik ürünlerinin indirime girmesi vatandaşları ramazan öncesinde sevindirecek. Ramazanın gelmesiyle birlikte yaşanan bu gelişmeler herkes tarafından takip edilmekte. Sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, dezenfekten, peçete ve bebek bezlerinde yapılacak fiyat değişikliğinin raflara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Marketlerdeki fiyatların azalmasıyla birlikte vatandaşlar ihtiyaçlarını daha kolay sağlayabilecek.