Ukrayna'yı işgal Eden Rusya'da pek çok marka pazardan çekilme kararı almıştı. Ancak Avrupa Birliği çok büyük bir karar ile Rusya'ya büyük bir darbe vurmayı planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı karar ile Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan pek çok büyük marka çekilmiş ya da hizmetlerine ara vermişti. Ancak; Avrupa Birliği çok kritik bir karar alarak Rusya ekonomisinde büyük bir zarar oluşturmayı planlıyor.

Markalar Neden Rusya Pazarından Çekiliyor?

24 Şubat 2022 tarihinde Rus lider Vladimir Putin'in aldığı karar doğrultusunda; Rus ordusu "Ukrayna'nın asker ve Nazizim'den arındırılması" amacıyla Ukrayna'ya saldırmaya başlamıştı. Pek Çok devlet ve Avrupa Birliği Rus Liderin savaşı durdurması gerektiğini söylese de, savaş hız kesmeden tek taraflı olarak devam etti. Rus lider Putin'in savaş kararına tepki göstermek için Rusya çatısı altındaki faaliyetlerini durdurdu.

Rusya Pazarından Çekilen Bazı Markalar

Apple: Ürün satışını tamamen durdurdu. Apple Pay ödeme sistemini kaldırdı.

Asus: Ürün tedariğini durdurdu.

Bloomberg LP: Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

Nestle: Bazı ürünlerinin satışını durdurdu.

Philip Morris: Rusya'ya yaptığı yatırımları durdurdu.

Coca-Cola: Faaliyetlerini askıya aldı.

Amazon: Rusya'da yaşayan kişilerin hesap açması yasaklandı.

Starbucks: Tüm faaliyetlerini durdurdu

Bu markalar, Rusya'daki çalışmalarını durduran ya da ara veren markalardan yalnızca bazılarıydı. Ancak Avrupa Birliği'nin aldığı karar ile Rusya ekonomisini zor günler bekliyor.

Avrupa Birliği Rusya'da Kripto Borsasını Yasakladı Mı?

Avrupa Birliği'nin aldığı karara göre Rusya'da kullanılan ve AB'ye bağlı olan kripto para borsaları, kripto para cüzdanları yasaklandı. Rusya'da yaşayan ve kripto cüzdanında kripto para olan kişiler paralarını kullanamaz hale geldi. Dünya çapında bankacılık sektörünün %23'ünü oluşturan Rusya'ya, uygulanan bu yaptırım her ne kadar Rus ekonomisini yıpratmak amacıyla yapılmış olsa da dünya çapında borsaya zarar verebileceği uzmanlar tarafından öngörülüyor.

Amerika'nın Karara Tepkisi Ne Oldu?

Kararın açıklanmasından hemen sonra gözler Rusya ile uzun yıllardır sözlü bir savaş veren Amerika'ya çevrildi. Peki; Amerika karara ne dedi? Karara ilişkin Amerika'dan henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Amerika'nın kararı doğru bulduğunu belirten bir açıklama yapması bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı kuşatmasından itibaren oldukça sert açıklamalarda bulunan Amerika'nın karara ne tepki vereceği bütün dünya için merak konusu.