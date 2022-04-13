Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve ABD’den gelen ekonomik verilerin etkisi ile hareketlenen altın piyasası, yurtiçinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Gram altın bir önceki kapanışına göre %0,4 artışla 925 TL seviyesini gördü.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarını işgal harekatına başlaması ile birlikte küresel finans piyasalarında da sert hareketlilikler yaşanmaya başladı. Yaşanan hareketliliklerde ilk olarak altın ve petrol fiyatları dikkatleri çekti. Zira savaşın başlamasıyla birlikte altın ve petrol fiyatları hızla yükselse de savaşın ilerleyen dönemlerinde bu piyasalarda düşüş hareketleri de görüldü. Bir süredir düşüş eğiliminde ve durgun seyirde olan altın fiyatları, ABD’den gelen ekonomik verilerin etkisi ile yeniden yukarı yönlü harekete geçti. ABD’de enflasyonun 41 yıllık zirvesini güncellemesiyle beraber ons altın fiyatında artış yaşanırken, bu artış yurtiçi piyasalarda gram altın fiyatına da yansıdı.

Altın Fiyatlarını Ne Etkiledi?

ABD’de enflasyon %8,5 seviyesi ile piyasa beklentilerinin de üzerine çıktı. ABD’de enflasyon böylece 1981 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. ABD’den gelen enflasyon verileri ve beraberinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha şahin bir politika izleyebileceği yönündeki sinyalleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın Rusya ile İstanbul’da yaptığı müzakereler sonucu varılan anlaşmaları reddettiğini açıklaması gibi gelişmeler sonucunda emtia piyasasında endişe ve hareketlilik arttı. Fed’den şahin tonda açıklamalar gelirken, analistler Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek para politikası kararının takip edileceğini ifade ediyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

ABD’de enflasyon verilerinin 41 yıllık zirve olan %8,5 seviyesine tırmanması, Vladimir Putin’in açıklamaları ve Fed’in şahin bir politika izleyeceklerinin sinyalini vermesi, emtia piyasasında hareketliliği başlattı. Başlayan hareketlilik ile birlikte ons altın fiyatı hızlı bir artış göstererek bir kez daha 1.950 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 1.978 dolar seviyesinde dengelendi. Öte yandan ons altın fiyatındaki artışa paralel olarak yükselişe geçen ve bir önceki kapanışına göre %0,4 oranda artış gösteren gram altın da 927 TL seviyesinde dengesini buldu. Bu süreçte yurtiçinde çeyrek altın ise 1.521 TL (satış) fiyatına kadar yükseldi.