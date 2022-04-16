Arkasında geniş bir topluluk bulunan Ripple (XRP), son dönem fiyat hareketleri ile yatırımcılarını heyecanlandırdı. Ripple Labs kanadında yaşanan gelişmeler, uzmanlara göre fiyat artışının devam etmesini sağlayabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Aralık 2020’de Ripple şirketine, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a ve Ripple’ın kurucu ortaklarından ve eski CEO’su olan Chris Larsen’a 1,3 milyar dolarlık bir dava açtı. SEC söz konusu davada, davalıların, Ripple’ın kurulduğu tarih olan 2013 yılından bu yana “kayıtsız menkul kıymet satışı” yaptığını iddia etti. SEC bu noktada XRP’yi kayıtsız bir menkul kıymet olarak değerlendi ancak Ripple tarafı karşı argümanlar sunarak bu suçlamayı reddetti. Davada 1,5 yıl geride kaldı ancak mahkeme henüz nihai kararını açıklamadı. Son dönemlerde mahkeme, Ripple lehine birkaç karar verdi ve bu durum XRP fiyatına olumlu yansıdı. Ripple kanadında yaşanan son gelişmeler ise bu fiyat hareketlerini daha olumlu şekilde yukarı taşıdı.

ABD’de XRP Fiyatını Etkileyecek Neler Yaşandı?

ABD Başkanı Joe Biden, eski bir kripto endüstrisi danışmanı olan Michael Barr’ı, ABD’nin en güçlü finansal düzenleyici görevlerinden biri için aday olarak gösterdi. Barr şu anda Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Kamu Politikası Okulu Dekanı olarak görev yapıyor. Öte yandan Barr, ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın Hazinesi’nde de üst düzey bir görevde yer almıştı. Barr söz konusu dönemde mali sistemin 2008 krizinden az hasarla çıkmasında kilit bir rol oynamıştı. Ancak Barr adına bugün en önemli olan şey ise; onun daha önce Ripple’da danışmanlar kurulunda görev yapmış olması. Beyaz Saray, Michael Barr’ın, denetim için bir sonraki başkan yardımcısı adayı olduğunu duyurdu.

Gelişmeler Işığında XRP Fiyatı

Ripple ile ABD’nin en güçlü düzenleyici kurumlarından biri olan SEC arasında devam eden bir dava var ve Barr, bir düzenleyici yetkisine sahip olmak üzere. Üstelik Barr’ın, geçmişte Ripple adına önemli çalışmaları bulunuyor. İşte bu haberin ortaya çıkması ile birlikte XRP fiyatı yukarı yönlü hareketlendi ve 15 Nisan tarihinde 50 günlük SMA’ya, yani 0,78 dolar seviyesine tırmandı. Uzmanlar, bu yükselişlerin, davanın da seyrine göre devam edebileceğini ve 0,91 dolarlık direncin aşılması durumunda fiyatın 1,00 dolar seviyesini görebileceğini ifade ediyor.