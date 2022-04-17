Green Card alabilmek için gereken şartlar nelerdir, Green Card kimlere verilir gibi konuları yazımızda hazırladık. Siz de Green Card için gerekli olan şartları tamamlayıp başvuruda bulunarak kart desteğinden faydalanabilirsiniz.

Green Card başvuru için gereken koşullar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır:

Green Card başvuru yapacak kişiler Green Card için Amerikan Hükümeti tarafından onay almalıdır. Türkiye Amerika tarafından onay alan bir ülkedir. Amerika Devleti genel olarak kendi ülkesinden 50 bin üzerinde göçmen almış ülkeler için kart başvuru imkânı sunmaktadır.

başvuru yapacak kişiler Green Card için Amerikan Hükümeti tarafından onay almalıdır. Türkiye Amerika tarafından onay alan bir ülkedir. Amerika Devleti genel olarak kendi ülkesinden 50 bin üzerinde göçmen almış ülkeler için kart başvuru imkânı sunmaktadır. Karta başvuru yaparak kişilerin en az lise düzeyinde bir diploması olması gerekmektedir.

Lise mezunu koşulunu sağlayamayan bireyler son beş yılda uzmanlık gerektiren bir işte çalışmış olmalıdır. Çalışmış olunması gereken süre 2 yıldır. İş deneyimi Amerikan Hükümeti Çalışma Bakanı tarafından gözetilerek ve orada kullanılan unvan karşılığında bildirilmelidir.

18 yaşını geçen kişiler bu kart için tek başlarına başvuru yapabilir. 18 yaş altı kişiler ise anne ya da babalarının gözetimi ile kartı çıkarttırabilir.

Kart başvurusu kartın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru esnasında kişilere verilen numaranın saklanması gereklidir.

Başvuru sırasında kullanılan fotoğraf ile kişinin anlık görünümünün uyması gerekmektedir.

Green Card Kimlere Verilir?

Green Card'ın verildiği kişiler ABD tarafından başvuru yapan kişiler arasından seçilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişilerden 110 bin tanesi kura ile seçilerek çekişişe dâhil edilmektedir. Yapılan çekilişte toplam 55 bin kişi Green Kartlı olmaktadır. Kişilerin hangi özelliklere ya da demografik profillere uyduğuna genel olarak dikkat edilmemektedir.

Green Card Başvurusu Paralı Mı?