Amerika Birleşik Devletleri, Mart ayının enflasyon oranı verilerini dün yayımladı. Yayımlanan verilere göre enflasyon oranı bu ayda rekor kırdı. Enflasyon verilerinin bu oranlara ulaşmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mart ayının enflasyon oranı verilerini dün yayımladı. Yayımlanan verilere göre enflasyon oranı bu ayda rekor kırdı. Enflasyon verilerinin bu oranlara ulaşmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik bekleniyor.

ABD Hükümeti, dün yaptığı açıklamayla birlikte geçtiğimiz ayın enflasyon verilerini açıkladı. Yayımlanan rapora göre Amerika'daki enflasyon oranı tekrar rekorunu tazeledi. Tüm piyasalar için etkili bir gündem maddesi olan ABD enflasyon oranları ilk olarak altın fiyatlarının yükselmesiyle başladı. Piyasalar açısından oldukça önemli bir durum olan enflasyon verileri, önümüzdeki günlerde yaşanacak piyasa hareketliliğine de neden olabilir.

ABD, Mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Mart ayı enflasyon oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 8,5’a yükseldi. Bu yükselişin ardından piyasalarda hareketlilik beklenirken ilk adım altın fiyatlarından geldi. Altının ons fiyatı ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 1955 dolar seviyesindeyken verilerin paylaşılması sonrasında 1972 dolara kadar yükseldi. Altın fiyatlarına etkisinin fazla olduğu enflasyon verileri diğer piyasalara da etki edecek mi?

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Altın Fiyatları Ülkemizde Yükselecek mi?

ABD yayımladığı verilerle birlikte geçen ayki enflasyon oranı rekorunu bu ay da tazeleyerek yeni rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre enflasyon oranı 7,9 olurken bu ay artış göstererek 8,5’e yükseldi. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte ABD enflasyon oranları 40 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda. Piyasaları yakından ilgilendiren bu durum altın ve dolar fiyatları üzerinden ülkemize nasıl yansıyacağı da merak konusu olmuş durumda.

Yükselen enflasyon nedeniyle ABD Merkez Bankası sıkıştırma politikası gündeme geliyor. Merkez Bankası’nın yaptığı politikayla birlikte dünyadaki dolar fiyatları güçlenirken, altın fiyatları baskılanıyor. Amerika Birleşik Devletlerinin bu verileri paylaşmasıyla birlikte altın fiyatları yükselirken, dolar fiyatları ülkemizde düşüş göstermekte.