Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde bugün itibari ile şeker bulamayan vatandaşlar isyan etti. A101'de neden şeker yok? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Gözden kaçırmayın SGK Birikmiş Prim Parası Almak İçin Başvuru! SSK Toplu Ödeme Sorgulaması

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde bugün itibari ile şeker bulamayan vatandaşlar isyan etti. A101'de neden şeker yok? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Bugün sosyal medyaya düşen bir A101 marketlerde ki video görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Sabahın erken saatlerinde A101 marketlere giren bir vatandaşın markette şeker bulamaması tepkilere yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise neden şeker olmadığı sosyal medyada bir anda gündem oldu. A101'de şeker neden yok? A101'e şeker ne zaman gelecek? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

ŞEKER KRİZİ YAŞANIYOR!

A101 marketler zincirinde en hesaplı ürünleri bulabilen vatandaşlar artan şeker fiyatları sonrasında ise A101 marketlere akın etmişti. A101 marketlere ise 26 Mart itibari ile giden vatandaşlar ise şeker ürünlerini bulamayınca isyan etti. Peki neden A101'de şeker yok? A101'e şeker ne zaman gelecek? A101'de şeker mi bitti? İşte detaylar.. Tüm bu soruların yanıtları haberin devamında yer alıyor.

Son dönemlerde Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte dünya yeni bir krize doğru sürüklenirken şeker ürünlerinde stok problemi yaşanacağı iletilmişti. Şeker stoklarının bir anda Türkiye'de hiçbir markette yer almaması ise tepkilere yol açtı.

A101 marketlerde Cuma günü itibari ile şeker ürünlerini bulamayan vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

Şeker fiyatlarına gelen zammın ardından Hükümet tarafından yapılan açıklama sonrasında ise şeker çuvalında indirime gidilmişti. Bu gelişmeler sonrasında şeker bulamayan vatandaş ise ne yapacağını bilmiyor.