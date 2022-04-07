Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde tüm meyve sebzelerde indirim başladı. A101'de İndirimler Başladı! A101 Tüm Meyve ve Sebzelerde %50 İndirim Şimdi Başladı! Görenler Gözlerine İnanamadı!

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde tüm meyve sebzelerde indirim başladı. Bim, Şok ve Migros'a adeta savaş açan A101 marketlerde tüm sebze ve meyvelerde fırsat indirimleri bugün başladı. 7 Nisan 2022 itibariyle A101 aktüel ürünlerde sebzelerde çoğu indirime girdi. Patates 5TL, Domates 16,5TL olurken çoğu ürün indirimleri başladı. Detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor.

A101'de Meyve ve Sebze İndirimleri Başladı!

A101 marketlerde bugün itibariyle çoğu meyve sebze indirime girdi. İşte indirimli fırsat ürünleri..

Patates kg 7,5 TL yerine 5,95 TL

Soğan kg 3,95 TL yerine 2,95 TL

Portakal kg 5,95 TL yerine 4,95 TL

Muz yerli kg 16,95 TL

Domates kg 26,90 TL yerine 16,90 TL

Mandalina kg 8,90 TL yerine 6,95 TL

Limon kg 6,95 TL yerine 5,95 TL

Maydonoz kg 5,95 TL yerine 2,95 TL

Elma starking kg 10,95 TL yerine 9,90 TL

Çarliston biber paket 300 gr 11,95 TL

Domates salkım 22,90 TL yerine 16,90 TL

Sivri biber paket 300 gr 11,95 TL

Salatalık kg 14,90 TL

Armut deveci kg 10,90 TL

Kırmızı biber paket 300 gr 11,95 TL yerine 9,95 TL

Beyaz lahana 7kg 6,95 TL yerine 4,95 TL

Havuç kg 9,90 TL yerine 7,95 TL

Marul göbek 14,90 TL yerine 8,95 TL

A101 marketlerde 7 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu bugün marketlerde başladı. Gelen indirimler sonrasında vatandaşlar A101 marketlere akın etti. Her A101 şubesinde gerçekleştirilen bu haberler sonrasında ise büyük indirim fırsatları başladı.

Buna göre ise patates kilosu 5,95 TL olurken piyasada ki en uygun rakamlar oldu. Diğer en büyük indirim ise domateste yaşandı. Domates fiyatları son günlerde oldukça fazla eleştirilirken kilosu 26,90 TL'den 16,90 TL'e düştü.

Güncel Gelişmelerden Anında Haberiniz Olsun, Telegram Kanalımıza Katılın ---> GÜRSES GAZETESİ TELEGRAM ANINDA KATIL!