Büyük zincir marketler arasında yer alan ve gösterilen A101 marketler son günlerde tekrar zamlanan tuvalet kağıdı fiyatlarını güncelledi mi? A101 marketlerde tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar oldu?

Büyük zincir marketler arasında yer alan ve gösterilen A101 marketler son günlerde tekrar zamlanan tuvalet kağıdı fiyatlarını güncelledi mi? A101 marketlerde tuvalet kağıdı fiyatları ne kadar oldu? A101 tuvalet kağıdı fiyatları indirime girdi mi? Vatandaşın merakla beklediği haber geldi mi? Tuvalet kağıdı fiyatları geçtiğimiz seneye oranla %100'ün oranında zamlanırken vatandaşlar ise güncel fiyatları merak ediyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

Muhalefet liderleri arasında yer alan Gelecek Partisi başkanı Muharrem İnce ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile tuvalet kağıdı fiyatlarını hedef aldı. Son yıllarda en fazla zamlanan tuvalet kağıtları için açıklamalarda bulunan Muharrem İnce gündemi belirledi. A101'de tuvalet kağıdı fiyatları ise ne kadar oldu merak ediliyor.

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A101 TUVALET KAĞIDI FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelen tuvalet kağıtları KDV indirimi sonrasında ise fiyat etiketleri güncellendi. A101'de KDV indirimi sonrasında tuvalet kağıt fiyatları ne kadar oldu?

Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 40 TL

Mistral Tuvalet Kağıdı Üç Katlı 12'li 31,95 TL

Selpak Hijyen 3 Katlı 16'li Tuvalet Kağıdı 40,95 TL

Mistral Tuvalet Kağıdı İki Katlı 16'lı 33,40 TL

Selpak Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 8'lı 46,40 TL

Solo Tuvalet Kağıdı Çift Katlı 12'li 51,20 TL

Tuvalet kağıdı fiyatları KDV indirimi öncesinde zamlanıp sonrasında ise indirime girmesi durumunda Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen marketlere ceza uygulanacağı açıklandı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise tuvalet kağıtlarının tekrar indirime girip girmeyeceği merak ediliyor. A101 marketlerde tuvalet kağıdı fiyatları Türkiye gündemine oturmuş durumda.

Tuvalet kağıdı fiyatları Şok, Bim ve Migros gibi bazı marketlerde ise farklılık gösterebilmektedir. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında tuvalet kağıtlarına ne olacağı merak ediliyor. A101 tuvalet kağıtları zamlanması durumunda ise gelişmeler ve detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Muhafelet lideri Muharrem İnce, Tuvalet kağıtlarının olduğu reyonunun önüne giden İnce, “Taksitle sileceksin. Birdenbire silmek yok” dedi.

Hazırlanan video sonrasında market alışverişi toplamda 1447 TL tutan Muharrem İnce; ”Bayramdan önce arefe günü buraya tekrar geleceğim aynı alışverişi tekrar yapacağım enflasyonu ölçeceğiz” ifadelerini kullandı.