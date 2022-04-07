Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlere yeni haftada iPhone 11 geliyor.. A101 Marketler Yeni Hafta Aktüel Ürünler Kataloğuna iPhone 11 64 GB Geliyor! İşte Fiyat, Ödeme Seçenekleri..

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlere yeni haftada iPhone 11 geliyor.. Vatandaşların merakla talep ettiği ve gelmesini istediğini iPhone 11 64GB modeli ilerleyen günlerde A101 marketlerin aktüel kataloglarında yer edinecek. Vatandaşlar ise uygun fiyatlı iPhone 11 64 GB'ın fiyatını araştırıyor. Ödemeler nasıl yapılıyor? Taksit yapılıyor mu? iPhone 11 64gb özellikleri ve A101 fiyatı ne kadar? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Her hafta A101 marketlerde yayınlanan aktüel ürünler kataloğu ile birlikte vatandaşlara indirim, fırsat ve kampanyalardan haberdar ederken yeni haftada ise teknolojik ürünlere inanılmaz bir ürün geleceği bilgisi geldi! A101 marketlerde iPhone 11 64GB modeli yeni haftada vatandaşların beğenisine sunulacak. İşte iPhone 11 64GB özellikleri, A101 fiyatı, taksit seçenekleri..

iPhone 11 A101 Fiyatı, Taksit Seçenekleri

A101 marketlere yeni haftada gelecek iPhone 11 64GB modelinin fiyatı belli oldu. Vatandaşlar isterlerse anlaşmalı kredi kartları üzerinden de ödemelerini gerçekleştirebilecek. İşte iPhone 11'in A101 fiyatı..

Garanti: 2 Yıl AppleTürkiye Garantisi

Fiyatı: 11.499,00 TL

iPhone 11 64GB özellikleri