Ramazan bayramı öncesinde büyük market zincirlerinden projeler gelmeye başladı. Bu projeler doğrultusunda Şok ile birlikte A101 marketlerde ihtiyaç sahiplerine 500TL'lik yardım kartı dağıtacak. Peki A101 yardım kartı nereden alınır? A101 yardım kartı nasıl alınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan bayramı öncesinde büyük market zincirlerinden projeler gelmeye başladı. Bu projeler doğrultusunda Şok ile birlikte A101 marketlerde ihtiyaç sahiplerine 500TL'lik yardım kartı dağıtacak. Peki A101 yardım kartı nereden alınır? A101 yardım kartı nasıl alınır? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte marketler de kampanyalar başladı. A101 marketler grubu ile Şok marketlerin başlattığı yardım kartı kampanyası büyük beğeni topladı. Marketlerin ihtiyaç sahiplerine verecekleri 500TL'lik yardım kartları ile birlikte kişiler Ramazan ayında nefes alabilecek. İşte A101 yardım kartı nasıl alınır, A101 yardım kartı nereden alınır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar için güzel haber geldi. Yardıma muhtaç kişilere verilecek olan A101 yardım kartları ile birlikte kişilerin Ramazan'da rahat bir ibadet dönemi geçirmesine yarayacak. Kişiler A101 yardım kartlarını nereden ve nasıl alacağını araştırıyor.

A101 YARDIM KARTI NASIL ALINIR?

Yapılan proje ile birlikte sadakasını vermek isteyen veyahutta hayır işlemek isteyen vatandaşlar Türkiye'nin belirli bölgelerinde yer alan a101 şubelerine giderek yardım kartı satın alıyor. Bu alınan yardım kartları ile birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara hediye edebiliyor.

Türkiye'nin 81 ilinde bulunan A101 şubelerine giderek yardım kartı almak istediğinizi söyleyebilirsiniz. İhtiyaç sahibi vatandaşlara A101 yardım kartı verilecek.

A101 YARDIM KARTI NEDİR?

Yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan ayında rahat bir ibadet dönemi geçirebilmeleri amacıyla hazırlanmış bir projedir. Bu sayede hayırsever vatandaşlar hediye kartları satın alarak ihtiyaç sahibi kişilerin bu kartlara sahip olmasını sağlayabilecek.

A101 yardım kartı bu amaçla ortaya çıkarılmış bir fikirdir.