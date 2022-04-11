A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda şubelerine iPhone 13 geleceğini açıklaması ile birlikte vatandaşlar ne zaman satışa başlayacağını ve şubelere kaç adet geleceğini araştırmaya başladı. A101 iPhone 13 Ne Zaman Gelecek? A101 iPhone 13 Satışı Ne Zaman Başlayacak? A101 Şubelerine Kaç Adet iPhone 13 Gelecek?

A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda şubelerine iPhone 13 geleceğini açıklaması ile birlikte vatandaşlar ne zaman satışa başlayacağını ve şubelere kaç adet geleceğini araştırmaya başladı. A101 marketlerde Apple'dan daha ucuz iPhone satışı gerçekleştirileceğinin açıklanmasından sonra vatandaşlar telefonların ne zaman geleceğini, kaç adet geleceğini ve ne zaman satışa açılacağını araştırmaya başladı. Peki A101 marketlere gelecek olan iPhone modelleri ile ilgili detaylar neler? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

A101 İPHONE 13 NE ZAMAN SATILACAK?

A101 marketler zinciri "DÜNYA A101 GÜNÜNE ÖZEL" sloganıyla başlattığı kampanya ile birlikte dev bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya ile birlikte iPhone 13 modelleri Apple'ın resmi liste fiyatından 2000 TL daha ucuza satılacak. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında vatandaşlarda satışların ne zaman başlayacağı sorusu uyanmaya başladı.

A101 marketler zincirinde iPhone 13 satışları 14 Nisan 2022 Perşembe tarihi itibari ile başlayacağı öğrenildi. A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri şimdiden büyük talep görüyor.

A101 ŞUBELERİNE KAÇ İPHONE 13 GELECEK?

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlere iPhone 13 modellerinden kaç adet geleceği merak ediliyor. Teknoloji ürünlerinden aşina olunan A101 marketlerde ortalama her şubeye gidecek model sayısı ile belli oldu. İşte buna göre;

A101 marketlere gelecek iPhone 13 modelleri aşağıdaki gibidir..

A101 marketlere iPhone 13 PRO 128 GB ürünü 22.999,00 fiyatıyla satılacak.

iPhone 13 256 GB modeli ise 18.599,00 TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunulacak.

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Bu açıklamalar ile birlikte A101 marketlerde ki iPhone fiyatları, Apple resmi internet sitesine göre 2000 TL daha ucuza satışı başladı.

A101 marketlere ise her şube için 4 iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelinin gelmesi bekleniyor. Vatandaşların kampanyanın duyurulmasından itibaren merak ettiği olaylar arasında yer alan A101 şubelerine kaç adet iPhone gelecek sorusu bu şekilde yanıtlanmış oldu. Küçük şehirlerde ki A101 şubelerine ise iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinden sınırlı sayıda gitmesi bekleniyor.