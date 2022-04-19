Her hafta en özel indirimler ile vatandaşların sepetini en ucuza dolduran A101, indirimli ürünleri ile göz dolduruyor. İşte A101 aktüel ürünler…

Evinizin temel ihtiyaçlarının tümünü A101’de bu hafta indirime giren birçok ürün ile karşılayarak tüm ihtiyaçlarınızı anında çözüme kavuşturabilirsiniz. Son günlerde artan fiyatlar karşısında zorluk yaşayan vatandaşlar, aktüel ürün fırsatları ile az da olsa uygun fiyatlı olarak temel gıda maddelerine ulaşabiliyor. Giderek artan fiyatlara karşı zincir marketlerden gelen kampanyalar ve indirim fırsatları vatandaşını yüzünü güldürmeye devam ediyor. 16 – 22 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünleri terci ederek bayram öncesinde sepetlerinizi doldurabilirsiniz.

A101 Aktüel Ürünler 16 – 22 Nisan

Türkiye genelinde 10 binden fazla market ile en büyük market zincirlerinden biri olmayı başaran A101, vatandaşların uygun fiyatlarlar market alışverişlerini yapmalarına imkan veriyor. Aktüel ürün fırsatları ile birçok ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen A101, uygun fiyat avantajları ile bu hafta pirinçten peynire, yoğurttan krem şantiye kadar birçok ürün indirim fırsatları ile sunulacak. Mutfak, ev ve kişisel ihtiyaçlarını aktüel ürün fırsatları ile karşılamak isteyenlerin 22 Nisan’a kadar A101 marketlerden alışverişlerini yapmaları gerekecek.

A101 Aktüel Ürün Kataloğu

A101 16 – 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda adeta yok yok! Uygun fiyatlarla sepetlerini doldurmak isteyen vatandaşlar sayısız ürüne en uygun fiyat avantajları ile ulaşabilecekler. Artan fiyatlara karşı indirim olanaklarını iyi değerlendirmek isteyenler bu haftada A101 marketler önünde kuyruk oluşturmaya devam ediyor. A101 aktüel ürünlerden bazıları ise şöyle: