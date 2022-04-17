A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının son haftasında A101'de yer alacak olan fırsatları gursesgazetesi.com adresinde..

A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının son haftasında A101'de yer alacak olan haftanın yıldızları ve aldın aldın fırsatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101 marketler her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. A101 28 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda ise peki neler var?

A101 alışveriş mağazalarında indirime girecek ve yeni haftada marketlere gelecek olan ürünler belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla bekledikleri aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Nisan ayının son haftasına doğru ilerlerken yeni haftada yer alacak olan aktüel ürünler indirimleri..

A101 28 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Broşürü

A101 marketlere yeni haftada gelecek ürünler belli oldu. 21-28 Nisan 2022 arası tarihlerinde A101 marketlerde yer alacak ürünler bugün itibari ile yayınlandı. Buna göre ise yeni haftada A101'e gelecek kampanyalı ürünler liste olarak sizlerle..

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A101 28 nisan aktüel kataloğunda bu hafta yine teknolojik ürünler damgasını vuruyor.

Toshiba 65″ Ultra HD Smart Tv 8.799 TL

HI-LEVEL 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL

Toshiba 32″ Uydulu HD Smart Tv 2.999 TL

Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 1.999 TL

Alcatel 1T10 Tableti 749 TL

GoSmart 128 GB USB Bellek 89,95 TL

KIOXIA 32 GB USB Bellek 39,95 TL

Akıllı Bileklik 99,95 TL

Gaming Kulaklık 129 TL

Gaming Klavye 99,95 TL

Gaming Mouse 49,95 TL

Stereo 1+1 Hoparlör 59,95 TL

Bluetooth Spor Kulaklık 69,95 TL

Full HD PC Kamera 79,95 TL

Sese Duyarlı Ambiyans Led Aydınlatma 99,95 TL

USB Çoklayıcı 3,95 TL

A101 28 Nisan 2022 Aldın Aldın Fırsatları

A101 marketlere 28 Nisan'da yaşanacak market indirim fırsatları merak edilen konular arasında yer alıyor. A101 marketlerde haftanın yıldızları fırsatları 28 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu fırsatlarda ise manav reyonunda büyük indirim yaşanıyor.

A101 marketlerde 28 Nisan aktüel kataloğunda domates kg fiyatı 11,99 TL, salatalık kg fiyatı 13,99 TL, patates kg fiyatı 3,99 TL, soğan kg fiyatı 2,45 TL gibi fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

A101 YENİ HAFTA AKTÜEL KATALOĞUNU RESİMLİ OLARAK İNCELEMEK İSTERSENİZ BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.