A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının 3.haftasında A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde..

A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının üçüncü haftasında A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101 marketler her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. A101 21 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda ise peki neler var?

A101 alışveriş mağazalarında indirime girecek ve yeni haftada marketlere gelecek olan ürünler belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla bekledikleri aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Nisan ayının son haftasına doğru ilerlerken yeni haftada yer alacak olan aktüel ürünler indirimleri..

A101 21 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Broşürü

A101 marketlere yeni haftada gelecek ürünler belli oldu. 14-21 Nisan 2022 arası tarihlerinde A101 marketlerde yer alacak ürünler bugün itibari ile yayınlandı. Buna göre ise yeni haftada A101'e gelecek kampanyalı ürünler liste olarak sizlerle..

A101 21 nisan aktüel kataloğunda bu hafta yine teknolojik ürünler damgasını vuruyor. Toshiba markalı 58 ekran ultra HD Android Tv 7.599 TL fiyatıyla vatandaşların beğenisine sunulacak. Diğer Aldın Aldın firsat ürününde ise Toshiba 43 ekran Ultra HD Smart Tv 5.299 TL fiyatıyla raflarda ki yerini alacak.

A101 Toshiba markalı ürünlerin alternatifi oalrak ise vatandaşlara 21 Nisan 2022 aktüel kataloğunda Elton 32 ekran kendinden uydu alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL fiyatıyla yerini alıyor. Yeni hafta ürünlerinde Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 cep telefonu ise 2.199 TL fiyatıyla sınırlı stokarla A101 şubelerinde yerini almaya hazırlanıyor.

A101'de yeni haftada teknoloji fırsatları saymakla bitmiyor. Tablet ürünleri uzun zamandır gelmezken Lenovo Ideapad 3 Notebook 3.799 TL fiyatıyla geliyor. Teknoloji denilince akıllara gelen QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199 TL ve 9w LED ampul uzaktan kumadalı özelliği ile 37.95 TL ile satışa çıkıyor.

A101 21 Nisan 2022 Aldın Aldın Fırsatları

SEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL

Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 279,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Uzatma Kablosu 99,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Tekli Priz 79,95 TL

Homend 2035H Foodrunner El Mikseri 279 TL’den

Fantom cc3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL

Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL

Kiwi Doğrayıcı 169 TL

A101 YENİ HAFTA AKTÜEL KATALOĞUNU RESİMLİ OLARAK İNCELEMEK İSTERSENİZ BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.