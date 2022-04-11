Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde bu hafta 14 Nisan 2022 aktüel ürünlerde dünyanın en büyük ve prestijli telefon markası Apple'ın son model telefonları iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'yu liste fiyatından 2000 TL daha ucuza satacak!

Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan A101 marketlerde bu hafta 14 Nisan 2022 aktüel ürünlerde dünyanın en büyük ve prestijli telefon markası Apple'ın son model telefonları iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'yu liste fiyatından 2000 TL daha ucuza satacak! Görenler gözlerine inanamadı, ama gerçek! A101 tüm rakiplerinin önüne geçecek bu kampanya ile birlikte Türkiye gündemine kısa süre içerisinde oturdu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yapılan katalog paylaşımı sonrasında Türkiye'de 10 binin üzerinde yer alan A101 şubelerinde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro satılacak. Resmi garantili ve sözleşmeli iPhone satışları ile birlikte Türkiye gündemine giren A101 marketler Apple'ın resmi site fiyatının 2000 TL daha aşağısına satışları gerçekleştirecek.

A101 14 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER İPHONE 13 - İPHONE 13 PRO FİYATLARI

A101 marketlerde bugün yayınlanan katalog ile birlikte iPhone model telefonlar satışa girecek. 14 Nisan 2022 itibariyle Türkiye'de ki tüm A101 market zincirlerinde başlayacak olan satış şimdiden Türkiye'de gündem oldu. Apple resmi internet sitesinde ki liste fiyatlarının 2000 TL daha aşağısına satılacak olan iPhone modellerine ise şimdiden ilgi çok büyük.

A101 marketlerde 14 Nisan 2022 tarihinde satışa girecek olan iPhone modelleri: iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB.

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A101 marketler yayınladığı aktüel ürünler broşüründe "DÜNYA A101 GÜNÜNE ÖZEL" sloganını yerleştirdi.

Apple’ın internet sitesinde 20.799 TL’ye sattığı iPhone 13 256 GB, bu perşembe A101’de 18.599 TL’den (-2.200 TL) satılacak. 24.999 TL’ye satılan iPhone 13 Pro 128 GB ise 22.999 TL’den (-2.000 TL) alıcı bulacak.

A101 marketler yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile birlikte şimdiden Türkiye'de haber olurken yaşanan bu gelişmeler ise teknoloji meraklıları tarafından merak ediliyor. A101 marketlerde 14 Nisan 2022 tarihinde büyük bir kaos yaşanması şimdiden beklenirken marketlere kaç adet telefon geleceği ise merak ediliyor. A101 marketlerde iPhone 13 modellerinin stok durumu henüz belli değil. Gelişmeler geldikçe gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.