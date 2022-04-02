A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının 2.haftasında A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde..

A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının ikinci haftasında A101'de yer alacak olan son hafta fırsatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Türkiye'nin en büyük perakende alışveriş mağazalarından birisi olan A101 marketler her hafta birbirinden farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlıyor. A101 14 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunda ise peki neler var? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

A101 alışveriş mağazalarında indirime girecek ve yeni haftada marketlere gelecek olan ürünler belli oldu. Vatandaşların her hafta merakla bekledikleri aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Nisan ayının son haftasına doğru ilerlerken yeni haftada yer alacak olan aktüel ürünler indirimleri..

A101 14 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Broşürü

A101 marketlere yeni haftada gelecek ürünler belli oldu. 7-14 Nisan 2022 arası tarihlerinde A101 marketlerde yer alacak ürünler bugün itibari ile yayınlandı. Buna göre ise yeni haftada A101'e gelecek kampanyalı ürünler liste olarak sizlerle..

A101 14 nisan aktüel kataloğunda bu hafta Toshiba 65 ekran ultra hd android tv 9.499TL fiyatıyla öne çıkıyor. Toshiba 55 ekran ultra hd Android Tv fiyatı ise 6.999TL. Toshiba televizyonların yanı sıra son yılların trendi olan HI-LEVEL 50 ekran ultra hd smart led tv 4.999TL fiyatıyla dikkatleri topladı. Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1.599 TL’den sizlerle oluyor.

A101 marketlerde ilk sayfa teknolojik ürünlerle donatılırken 2.sayfasında ise dikkatleri toplayan ürünler yer alıyor. SEG 242 Litre Buzdolabı 3.299 TL, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 2.999 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 1.999 TL fiyatlarıyla A101 marketlerde yer alıyor.

A101 marketlere oyuncular için gelen ürünler büyük beğeni topladı. İşte o ürünlerden bazıları olan Reeder Reefit S2 Lite Akıllı Bileklik 189 TL, Lecoo Kulak Üstü Kablolu Kulaklık 169 TL, Lecoo Gaming Mouse 89,95 TL. Lecoo Kablosuz Mouse 49,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 89,95 TL sizlerle buluşacak.

A101 7 - 14 Nisan 2022 aktüel kataloğunda yer alan diğer ürünler: